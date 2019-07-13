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      У Зеленського прокоментували законопроект про люстрацію: можуть потрапити не всі

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      У Зеленського прокоментували законопроект про люстрацію
      У Зеленського прокоментували законопроект про люстрацію / Getty images

      Президент Володимир Зеленський хоче розширити люстрацію на період президентства Петра Порошенка. Під "чистку" потрапляє і частина команди президента.

      Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус зазначив, що поки закон не ухвалено парламентом, говорити про це передчасно, пише "Обозреватель".

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      "Все за законом. Як буде ухвалено закон, так він і працюватиме", – сказав Герус. Політик не відповів, чи стосуватиметься законопроект і чинного секретаря РНБО Олександра Данилюка, глави Податкової служби Максима Нефьодова, колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі та інших.

      Справа у тому, що всі вони працювали у період з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.

      люстрація Зеленського
      Хто з новопризначених чиновників потрапить під люстрацію від Зеленського

      Герус зазначив, що він не впевнений, що всі з перерахованих осіб підпадають під люстрацію. "Здається, голови облдержадміністрацій, заступники міністрів не підпадають. Але я не фахівець у таких юридичних, люстраційних питаннях", – додав він.

      Андрій Герус нагадав, що цей закон має ухвалити парламент, а у парламенту можуть бути якісь свої поправки.

      Зазвичай, законопроект проходить перше, друге, третє читання, голосування в цілому. Подивимося, в якому вигляді буде ухвалено фінальний закон. І вже за ним треба йти далі,
      – зазначив представник президента в Кабміні.

      Що відомо про люстрацію від Зеленського?

      Президент України Володимир Зеленський запропонував законопроект, який має розширити дію закону про очищення влади на топ-чиновників, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.

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      До попередньо переліку посад, що потрапляють під люстрацію, додасться ще кілька:

      • посада президента України,
      • всіх народних депутатів,
      • голови Верховної Ради,
      • членів уряду,
      • генерального прокурора,
      • голови Служби безпеки,
      • голови Антимонопольного комітету,
      • голови Фонду держмайна,
      • голів Державної фіскальної служби і митниці,
      • секретаря Ради національної безпеки і оборони,
      • керівництва оборонних підприємств.

      Конституційний суд України розглядає конституційність закону про очищення влади (люстрацію), схваленого в 2014 році. Цей закон автоматично забороняє обіймати певні посади в органах держвлади та місцевого самоврядування протягом 10 років особам, які в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року протягом більш ніж 1 року займали певні державні посади.

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      Теги: Новини України Новини політики Люстрація Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Законодавство Президент України
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