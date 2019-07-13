У Зеленського прокоментували законопроект про люстрацію: можуть потрапити не всі
Президент Володимир Зеленський хоче розширити люстрацію на період президентства Петра Порошенка. Під "чистку" потрапляє і частина команди президента.
Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус зазначив, що поки закон не ухвалено парламентом, говорити про це передчасно, пише "Обозреватель".
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"Все за законом. Як буде ухвалено закон, так він і працюватиме", – сказав Герус. Політик не відповів, чи стосуватиметься законопроект і чинного секретаря РНБО Олександра Данилюка, глави Податкової служби Максима Нефьодова, колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі та інших.
Справа у тому, що всі вони працювали у період з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.
Хто з новопризначених чиновників потрапить під люстрацію від Зеленського
Герус зазначив, що він не впевнений, що всі з перерахованих осіб підпадають під люстрацію. "Здається, голови облдержадміністрацій, заступники міністрів не підпадають. Але я не фахівець у таких юридичних, люстраційних питаннях", – додав він.
Андрій Герус нагадав, що цей закон має ухвалити парламент, а у парламенту можуть бути якісь свої поправки.
Зазвичай, законопроект проходить перше, друге, третє читання, голосування в цілому. Подивимося, в якому вигляді буде ухвалено фінальний закон. І вже за ним треба йти далі,
– зазначив представник президента в Кабміні.
Що відомо про люстрацію від Зеленського?
Президент України Володимир Зеленський запропонував законопроект, який має розширити дію закону про очищення влади на топ-чиновників, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.
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До попередньо переліку посад, що потрапляють під люстрацію, додасться ще кілька:
- посада президента України,
- всіх народних депутатів,
- голови Верховної Ради,
- членів уряду,
- генерального прокурора,
- голови Служби безпеки,
- голови Антимонопольного комітету,
- голови Фонду держмайна,
- голів Державної фіскальної служби і митниці,
- секретаря Ради національної безпеки і оборони,
- керівництва оборонних підприємств.
Конституційний суд України розглядає конституційність закону про очищення влади (люстрацію), схваленого в 2014 році. Цей закон автоматично забороняє обіймати певні посади в органах держвлади та місцевого самоврядування протягом 10 років особам, які в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року протягом більш ніж 1 року займали певні державні посади.