Залишаться він і Медведчук, – Клімкін пожартував про люстрацію від Зеленського

Глава МЗС Павло Клімкін, який наразі перебуває у політичній відпустці, із гумором оцінив нові ініціативи Президента Володимира Зеленського щодо закону про люстрацію.

Відповідь на наміри глави держави люструвати всіх посадовців 2014-2019 років Клімкін опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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Володимир Зеленський анонсував, що дія закону про очищення влади пошириться на президента, депутатів, міністрів та інших топ-чиновників, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року. Законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді.

У разі ухвалення нового закону про люстрацію в українській політиці залишаться, в основному, дві людини – Зеленський та Медведчук. У когось є сумніви, що буде далі?

– написав про це Клімкін.

Із повним списком посад, до яких Володимир Зеленський хоче застосувати люстрацію, можна ознайомитись за посиланням. Зазначимо, наразі Клімкін перебуває у політичній відпустці , а його обов’язки тимчасово виконує заступниця Олена Зеркаль. Зеленський тричі передавав Раді подання про звільнення Клімкіна, але нардепи не голосували схвально за ці пропозиції.

Хто до цього часу підпадав під дію люстрації?

Особи, які займали високі посади понад 1 рік в період з 25 лютого 2010 року за 22 лютого 2014 року.

Особи, які займали ці посади менше ніж рік, проте в період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року та не звільнились за власним бажанням.

Члени Компартії СРСР або однієї із союзних республік та комсомольських організацій, працівники органів КДБ.

Чиновники та працівники правоохоронних органів, які співпрацювали з іноземними спецслужбами чи закликали до порушення територіальної цілісності України.

Чиновники, які подають неправдиву інформацію про майно в деклараціях про доходи.

Зауважимо, що ці особи надалі підлягають люстрації, тобто їм заборонено займати державні посади протягом 5-10 років.

Конституційний суд України розглядає конституційність закону про очищення влади (люстрацію), схваленого в 2014 році. Цей закон автоматично забороняє обіймати певні посади в органах держвлади та місцевого самоврядування протягом 10 років особам, які в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року протягом більш ніж 1 року займали певні державні посади.