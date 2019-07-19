Чи перейде Україна на приватне пенсійне страхування: коментар представника Зеленського
Представник президента в Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що потрібно ввести в Україні приватне пенсійне страхування, на додачу до державного. Оскільки це створить конкуренцію і позитивно вплине на державу.
Про це він зазначив в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку в програмі "Голобородько".
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За словами Стефанчука, на систему адміністрування витрачаються величезні кошти, що вже демонструє своє неефективність.
Тому для початку варто переглянути систему адміністрування системи та запровадити альтернативу у вигляді приватного пенсійного страхування для осіб, які самі хочуть собі відкласти на пенсію. Але друге має включати чіткі правила для страхових компаній, які будуть цим займатися – щоб це не були компанії-"одноденки",
– заявив представник Зеленського.
Він зазначив, що вони на будь-якому рівні хочуть провести диверсифікацію – тобто поряд з державним запустити приватне.
Стефанчук розповів, що питання пенсійного забезпечення вони будуть піднімати у Верховній Раді, тому що з цим повинні працювати професіонали, які нам скажуть плюси і мінуси цієї системи, перспективи для України тощо. І вже тоді вибудувати систему.
"Ми хочемо перевести державу приватний сервіс. Наприклад, медицина чи освіта повинна бути як державна, так і приватна. Адже тільки коли ми створимо рівні умови держави та суспільства, почнеться конкуренція, яка породить вищу якість. А якщо ми ще відкриємо по багатьох сферах можливість для входу закордонних інвестицій, то і українські почнуть покращуватися", – підсумував він.
Відео повного інтерв'ю:
Що таке програма "Голобородько"?Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.