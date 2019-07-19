Чи перейде Україна на приватне пенсійне страхування: коментар представника Зеленського

Представник президента в Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що потрібно ввести в Україні приватне пенсійне страхування, на додачу до державного. Оскільки це створить конкуренцію і позитивно вплине на державу.

Про це він зазначив в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку в програмі "Голобородько".

Важливо! Пенсії, зарплати, виплати: що обіцяють партії перед виборами

За словами Стефанчука, на систему адміністрування витрачаються величезні кошти, що вже демонструє своє неефективність.

Тому для початку варто переглянути систему адміністрування системи та запровадити альтернативу у вигляді приватного пенсійного страхування для осіб, які самі хочуть собі відкласти на пенсію. Але друге має включати чіткі правила для страхових компаній, які будуть цим займатися – щоб це не були компанії-"одноденки",

– заявив представник Зеленського.

Він зазначив, що вони на будь-якому рівні хочуть провести диверсифікацію – тобто поряд з державним запустити приватне.

Стефанчук розповів, що питання пенсійного забезпечення вони будуть піднімати у Верховній Раді, тому що з цим повинні працювати професіонали, які нам скажуть плюси і мінуси цієї системи, перспективи для України тощо. І вже тоді вибудувати систему.

"Ми хочемо перевести державу приватний сервіс. Наприклад, медицина чи освіта повинна бути як державна, так і приватна. Адже тільки коли ми створимо рівні умови держави та суспільства, почнеться конкуренція, яка породить вищу якість. А якщо ми ще відкриємо по багатьох сферах можливість для входу закордонних інвестицій, то і українські почнуть покращуватися", – підсумував він.

Відео повного інтерв'ю:

Що таке програма "Голобородько"?Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.