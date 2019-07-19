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      Представник Зеленського розповів, які механізми референдумів вони планують запровадити

      931 Читать новость на русском
      Руслан Стефанчук
      Руслан Стефанчук / 24 канал

      Представник президента в Верховній Раді України Руслан Стефанчук зазначив, що наразі вони думають над механізмом референдуму, та як його зробити таким, щоб сприяв розвитку, а не руйнації країни.

      Про це він розповів в інтерв'ю журналісту 24 каналу в програмі "Голобородько".

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      На яких рівнях ви хочете застосовувати референдуми? Які питання можуть піднімати?

      Референдум, з одного боку, може бути про створення держави України, а з іншого боку – Brexit. Тому наше завдання, ми зараз консультуємось з британцями та іншими, як дати народу України той механізм, який дав би розвиток, а не вбивство. Тому що будь-якою річчю можна зробити і благо, і вбивство. Для на це дуже важливі речі, і зараз ми дивимось щодо питань, які ми будемо чи не будемо виносити на референдум; щодо кількості голосів, які треба зібрати: тому що деякі питання можуть прийматися простою більшість, а для деяких треба кваліфікована більшість.

      Знову ж таки, ми не будемо це робити закрито, ми вже сформували систему народовладдя, яка вже є в нашій уяві. Ми її покажемо суспільству і скажемо, що бачимо, по-перше, рівень референдумів: всеукраїнські і місцеві. Що ми можемо виносити на всеукраїнський, і які голоси та для чого треба. А також, які питання обмежені, і ми можемо виносити їх на місцеві. До прикладу, припинення діяльності забруднювального якогось підприємства, чому ні?

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      Другий блок – питання, які включаються в систему референдуму, – петиції. Це рівень загальних ініціатив, не політичних. Вони повинні мати своє продовження. Наприклад, ви можете підняти будь-яку петицію, набрати 25 тисяч голосів, і що далі? А ми хочемо прописати той механізм: які питання можуть виноситися. Голосувати "за" чи "за і проти", для того, щоб бачити різницю, тому що може бути зареєстрована одна петиція, а потім протилежна. І вони набирають по 25 тисяч. І що робити? Ми повинні дати відповіді на ці питання. Тому другий блок – це петиційний.

      Третій блок, який існує у всьому світі і включається в народовладдя – це так званий recall – відкликання. Це можливість відкликання місцевих, народних депутатів, імпічменту президенту, можливість накласти народне вето на закон. Також вето громади на рішення міської ради. Ми це все повинні пропрацювати з тим, щоб народ почав формуватися як відповідальна нація.

      Помістити це в смартфон?

      Звичайно, тому що сьогоднішня система виборів за своєю логікою є доволі несправедливою. Я поясню: вона побудована за принципом, що право голосу в цій державі має не громадянин України, а громадянин України, який в певний період може перебувати в певному місці впродовж певного часу. Це є народовладдя, це є вибори? Ні! Це мобілізація свого електорату, тому й існують каруселі, підвезення, "печеньки" й інше, щоб забезпечити цю логіку.

      Я людина, яка може вільно переміщуватися по всьому світу. Проте я відповідальний громадянин, тому я входжу в телефон, і в мене в державі, як в Швейцарії, проводиться якийсь референдум. Я відповідально думаю, я відповідально голосую, і на цьому крапка. Це більш справедливо, тому що у вік сучасних технологій, 21 століття, не можна голосувати методами 19 сторіччя.

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      Що відомо про Руслана Стефанчука

      Відео повного інтерв'ю з Русланом Стефанчуком:

      Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

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      22 липня
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Децентралізація Референдум
      Джерело: 24 канал
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