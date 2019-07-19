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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Це міф, який нав'язують, – представник Зеленського про федералізацію

      1407 Читать новость на русском
      Руслан Стефанчук
      Руслан Стефанчук / 24 канал

      Представник президента в Верховній Раді України Руслан Стефанчук зазначив, що федералізація – це міф, який нав'язується. За його словами, вони хочуть покращити децентралізацію і вже готують зміни до Конституції в цій частині.

      Про це він розповів в інтерв'ю журналісту 24 каналу в програмі "Голобородько".

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      Референдуми можуть призвести до ще одної страшилки, яка називається федералізація. Як ви до цього ставитеся?

      Федералізація – це великий міф, який нав'язується. Це я колись сказав, що при нашій системі влади можна було б розглянути питання двохпалатного парламенту, тому що у нас мажоритарна і пропорційна система. І вже почали розказувати, що це крок до федералізації. Друзі, двопалатні парламенти існують в унітарних країнах дуже добре. Наприклад, Великобританія, Польща, Чехія – це унітарні держави, але просто є представництво. Наша мета – жодним чином не федералізація. Наша мета – серйозна децентралізація, тому що сильні регіони – це сильна держава.

      Якщо ми не забезпечимо силу, потужнісь, економічну міць регіонів, якщо люди в регіонах не можуть вирішувати питання свого економічно-стратегічного планування. Цей поступ почався. Ми зараз готуємо і зміни до Конституції в частині децентралізації, які дадуть можливість на законодавчому рівні, не делегованими уповноваженими. На серйозному рівні дати можливість економічної міці регіонам для того, щоб вони відчули владу, мали можливість розвитку. Проте обов'язково з загальною системою: що вони не можуть вирішувати питання пов'язані з сувернітетом, територіальною відокремленістю чи якимось іншими питаннями, які пов'язані з правами людей.

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      Що відомо про Руслана Стефанчука

      Відео повного інтерв'ю з Русланом Стефанчуком:

      Що таке програма "ГолобородькоГолобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

      blog_ava
      З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
      22 липня
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Децентралізація Референдум
      Джерело: 24 канал
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