Це міф, який нав'язують, – представник Зеленського про федералізацію

Представник президента в Верховній Раді України Руслан Стефанчук зазначив, що федералізація – це міф, який нав'язується. За його словами, вони хочуть покращити децентралізацію і вже готують зміни до Конституції в цій частині.

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту 24 каналу в програмі "Голобородько".

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Референдуми можуть призвести до ще одної страшилки, яка називається федералізація. Як ви до цього ставитеся?

Федералізація – це великий міф, який нав'язується. Це я колись сказав, що при нашій системі влади можна було б розглянути питання двохпалатного парламенту, тому що у нас мажоритарна і пропорційна система. І вже почали розказувати, що це крок до федералізації. Друзі, двопалатні парламенти існують в унітарних країнах дуже добре. Наприклад, Великобританія, Польща, Чехія – це унітарні держави, але просто є представництво. Наша мета – жодним чином не федералізація. Наша мета – серйозна децентралізація, тому що сильні регіони – це сильна держава.

Якщо ми не забезпечимо силу, потужнісь, економічну міць регіонів, якщо люди в регіонах не можуть вирішувати питання свого економічно-стратегічного планування. Цей поступ почався. Ми зараз готуємо і зміни до Конституції в частині децентралізації, які дадуть можливість на законодавчому рівні, не делегованими уповноваженими. На серйозному рівні дати можливість економічної міці регіонам для того, щоб вони відчули владу, мали можливість розвитку. Проте обов'язково з загальною системою: що вони не можуть вирішувати питання пов'язані з сувернітетом, територіальною відокремленістю чи якимось іншими питаннями, які пов'язані з правами людей.

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Що відомо про Руслана Стефанчука

Відео повного інтерв'ю з Русланом Стефанчуком:

Що таке програма "Голобородько" Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.