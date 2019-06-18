Загрози двопалатного парламенту: у верхній палаті опиняться місцеві феодали

Двопалатний парламент має свої ризики і переваги. Але в умовах війни з Росією це призведе до сплеску сепаратизму.

Таку думку 24 каналу висловив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Читайте також: Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

Запровадження двопалатного парламенту призведе до збільшення впливу регіонів. Відповідно – посилення сепаратистських ідей. Якщо верхню палату обиратимуть у мажоритарних округах, уже зараз можна назвати її приблизний склад. Це будуть не представники політичних партій. А регіональні феодали: Труханов (мер Одеси), Кернес (мер Харкова), Добкін (нардеп від "Опоблоку"), Ківалов (екс-нардеп від "Партії регіонів"),

– наголошує Олексій Кошель.

На переконання політолога, в Україні повернуться до цієї ідеї за 10-15 років. Але не потрібно копіювати досвід сусідів. Двопалатний парламент, зауважує Кошель, характерний для колишніх монархій, федеративних країн. Або для держав, які мали історичні передумови. Порівняння з Польщею не коректне.

Читайте також: Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість

Двопалатний парламент має плюси. Вибудовується система противаг, фільтр для ухвалення законів. З іншого боку, ускладнює прийняття рішень. А для України з огляду на війну з Росією – це серйозна загроза,

– вважає Кошель.

Що відомо про двопалатний парламент? Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив про можливість введення двопалатного парламенту. За його словами, "велика біда українського парламенту – половинчастий підхід до його формування, тобто змішана система виборів. В Україні вона себе не виправдала. Будь-який мікс не дає бажаного результату. Є два шляхи: або нарізування волостей із наглядачами – тоді це мажоритарка. Або шлях політичного структурування суспільства – тоді це пропорціоналка. Цю проблему можна було вирішити шляхом запровадження двопалатного парламенту, і таке рішення було підтримано на референдумі 2000 року", – зазначив Стефанчук.