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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ

      Загрози двопалатного парламенту: у верхній палаті опиняться місцеві феодали

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      В Зеленського пропонують ввести двопалатний парламент
      В Зеленського пропонують ввести двопалатний парламент / 24 канал

      Двопалатний парламент має свої ризики і переваги. Але в умовах війни з Росією це призведе до сплеску сепаратизму.

      Таку думку 24 каналу висловив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

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      Запровадження двопалатного парламенту призведе до збільшення впливу регіонів. Відповідно – посилення сепаратистських ідей. Якщо верхню палату обиратимуть у мажоритарних округах, уже зараз можна назвати її приблизний склад. Це будуть не представники політичних партій. А регіональні феодали: Труханов (мер Одеси), Кернес (мер Харкова), Добкін (нардеп від "Опоблоку"), Ківалов (екс-нардеп від "Партії регіонів"),
      – наголошує Олексій Кошель.

      На переконання політолога, в Україні повернуться до цієї ідеї за 10-15 років. Але не потрібно копіювати досвід сусідів. Двопалатний парламент, зауважує Кошель, характерний для колишніх монархій, федеративних країн. Або для держав, які мали історичні передумови. Порівняння з Польщею не коректне.

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      Двопалатний парламент має плюси. Вибудовується система противаг, фільтр для ухвалення законів. З іншого боку, ускладнює прийняття рішень. А для України з огляду на війну з Росією – це серйозна загроза,
      – вважає Кошель.

      Що відомо про двопалатний парламент? Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив про можливість введення двопалатного парламенту. За його словами, "велика біда українського парламенту – половинчастий підхід до його формування, тобто змішана система виборів. В Україні вона себе не виправдала. Будь-який мікс не дає бажаного результату. Є два шляхи: або нарізування волостей із наглядачами – тоді це мажоритарка. Або шлях політичного структурування суспільства – тоді це пропорціоналка. Цю проблему можна було вирішити шляхом запровадження двопалатного парламенту, і таке рішення було підтримано на референдумі 2000 року", – зазначив Стефанчук.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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