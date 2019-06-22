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      Голобородько VS Зеленський: війна президента із Верховною Радою та план відновлення Донбасу

      Голобородько 179 Читать новость на русском

      Голобородько про Голобородька. Журналіст 24 каналу Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

      Війна з парламентом

      Перший місяць президентства Володимира Зеленського позаду і, як бачите, апокаліпсису, що пророчили країні так звані "25%", не сталось. Путін не напав, а Коломойський не в'їхав в Адміністрацію Президента.

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      У день інавгурації Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду. Рівно через місяць Конституційний суд визнав, що президент зробив це законно. Тобто війну з парламентом він виграв, проте до цього програв у Раді купу маленьких боїв.

      Президентські законопроекти і подання нардепи нахабно ігнорували: імпічмент, скасування недоторканності, відновлення відповідальності за незаконне збагачення, звільнення міністра закордонних справ і оборони, голови СБУ і генпрокурора – усе це та багато іншого Рада провалила.

      І якщо відверто: усі ці ініціативи важливі і потрібні для країни. Це розуміють на Банковій, це розуміють у Раді, а головне це розуміють люди. Тож кожна така маленька поразка Зеленського – це цеглинка у його велику і остаточну перемогу на парламентських виборах.

      Зеленський може не просто розгромити цю Раду, а має усі шанси її захопити. Рейтинг його партії майже 50%. З таким результатом, тільки за списком він може взяти 134 крісла. Для створення власної більшості йому потрібно всього лише ще 92 мандати, а це менше половини мажоритарних округів. І усі шанси взяти їх у нього є. З таким рейтингом навіть вигаданий мажоритарник, позначений в бюлетені "від Зеленського" легко перемагає у "досвідченого" політика на його окрузі.

      Рейтинги до Парламентських виборів 2019
      Соціологічне дослідження щодо Парламентських виборів 

      І ось після інавгурації президент приходить на Банкову, сідає у головне крісло країни і перше, що каже, ніби жартуючи – переїзд.

      А вже через місяць журналістів спеціально запросили на банкову, аби пояснити причини переїзду. Не подобається йому розкіш, позолота, барокові візерунки і важкі класичні меблі. А також сміється з гримерки у задній частині кабінету президента.

      Переїжджають в Український дім, який є не менш помпезною спорудою, на осучаснення якої треба витратити чималі гроші, проте проект вже є. Змінить адміністрація президента не тільки адресу. Кількість працівників скоротять, а саму її перейменують.

      Призначення Зеленського

      Менше чиновників – це безумовно чудово і цьому радітимуть усі українці. Справді, а скільки можна годувати армію дармоїдів. А ось з перейменуванням куди цікавіше, адже виграє від цього перш за все Андрій Богдан.

      Його призначили головою Адміністрації всупереч закону про люстрацію, в якому прямо вписана назва органу – Адміністрація Президента. А ось про Офіс Президента, що закономірно, нема ні слова. Тож от такий безневинний ребрендинг може мати цілком прагматичні цілі – легалізувати одіозне призначення.

      Андрій Богдан
      Андрій Богдан

      Богдан, між іншим, це тільки один приклад неоднозначних призначень. Головний розвідник України Владислав Бухарєв – це ще одна загадка. Так і хочеться спитати: "Володя, що ти робиш". Призначити головою Служби зовнішньої розвідки людину, яка все життя працювала на державу, боролась з корупцією в СБУ, але при цьому її витрати явно перевищують доходи.

      Владислав Бухарєв
      Владислав Бухарєв

      Далі – Іван Баканов. Призначити начальником головної спецслужби у час війни людину, яка ніколи не мала жодного відношення ні до розвідки ні до армії – це дивно. Втім, я розумію, що призначають вірних людей.

      Ще перед виборами я мав можливість спілкуватись з Бакановим й він справляє враження чесної та принципової людини, нормальний мужик, одним словом. Тож якщо він хоча б розсекретить декларації СБУшників, що зробити насправді може, я думаю йому пробачать і російський паспорт дружини, і недосвідченість.

      Іван Баканов
      Іван Баканов

      Варто визнати, що серед призначених є дуже круті фахівці:

      1. Руслан Рябошапка – затятий антикорупціонер.
      2. Руслан Стефанчук – досвідчений юрист.
      3. Олександр Данилюк і Олексій Гончарук – технократи і реформатори.

      Про решту призначень говорити особливо поки що і нічого – це у більшості "любі друзі президента" по 95 кварталу.

      Призначення Володимира Зеленського
      Перші призначення Володимира Зеленського: інфографіка 24 каналу

      І ось разом з цією строкатою командою Зеленський їздить заводити дружбу з Європою: Брюссель, Париж, Берлін. І, знаєте, у нього, наче, виходить.

      Та треба розуміти, що нові європейські друзі президента дуже прагматичні люди. І ця ідилія триватиме, якщо новий президент не дасть зрозуміти, що реформи він робити не хоче. І тут інтереси українців і європейців співпадають.

      Як зупинити війну на Донбасі

      А от найбільшим викликом для Зеленського стала війна. Його передвиборчі обіцянки зіткнулись з суворою реальністю, бо сісти за стіл перемовин з Росією не виходить. Залучити гарантів Будапештського меморандуму до розв'язання конфлікту поки що також не дуже виходить. А заяви і вислови нового президента у суспільстві сприймають дуже не однозначно.

      В питаннях війни президент чи не вперше втрачає реноме людини, яка завжди перемагає. А його адміністрації часто доводиться вибачатись. Радує інше, що у "Зе-команді" нібито розуміють, що чекати до перемоги не варто. Донбас, принаймні ту частину, що ми контролюємо, треба відбудовувати вже зараз.

      А поки за Донбас заплатять українські бізнесмени. Зеленський переконує їх жертвувати та інвестувати. Здається не всі підприємці у захваті, проте президент наполягає.

      І вгадайте кого приводить у приклад? Українських олігархів. Каже що зустрічався вже з Ахметовим і той пообіцяв вкласти гроші у відновлення доріг і медицину на Сході, з Пінчуком – той повинен взяти під опіку родини українських полонених. А от Коломойський має вкластися в розвиток інфраструктури Донбасу.

      Коломойський
      Ігор Коломойський

      Зеленський каже, що усе це олігархи будуть робити добровільно і "бєзвозмєздно". Віриться важко, адже ці люди сколотили свої статки не на тому, що роздавали гроші нужденним. І за свої послуги, мабуть, чогось захочуть. Про що насправді говорять на зустрічах Зеленський та олігархи – не знає ніхто.

      Читайте також: Про Бухарєва, звільнення Луценка та переїзд АП: ексклюзивне інтерв'ю з помічником Зеленського

      Ось таким був перший місяць Володимира Зеленського. Найстрашніші лякалки спростовано й це тішить. Проте і особливих передумов для швидкого ривка у майбутнє поки що не видно. Зеленський і його молода команда лишаються все такими ж не передбачуваними. І тільки час покаже увійдуть вони в історію, чи повторять історію "папєрєднікав".

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Парламентські вибори 2019 Ігор Коломойський Слуга народу Верховна Рада Війна на Донбасі Голобородько Адміністрація Президента Іван Баканов Владислав Бухарєв Андрій Богдан
      Джерело: 24 канал
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