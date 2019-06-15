Варіанти нової Адміністрації та чому Зеленський прийшов на засідання Конституційного суду

Голобородько про Голобородька. Журналіст 24 каналу Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

Переїзд Адміністрації

Президент України Володимир Зеленський хоче перенести свою Адміністрацію, тому що на Банковій його команді некомфортно. Їм не подобається символічне значення і дух споруди.

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В Адміністрації роздумовують про Радянський виставковий центр – не менш "символічне" місце, ніж будівля на Банковій, де засідав ЦК Компартії.



Радянський виставковий центр

Другий варіант – це Конгрес-центр "Парковий" – більш відомий, як вертолітний майданчик президента-втікача Віктора Януковича. Це теж місце зі специфічним духом. Саме там був розташований передвиборчий штаб кандидата в президенти Зеленського.



Вертолітний майданчик президента-втікача Януковича

Третій і, нібито, основний варіант – "Український дім"– колишній музей Леніна. Директор Укрдому підтвердив 24 каналу, що цю будівлю розглядають, як можливу нову Адміністрацію.



"Український дім"

І здається, що саме тут ми невдовзі побачимо Адміністрацію Зеленського. Будівля Укрдому вже входить до структури Державного управління справами при президенті. За збігом обставин, зовсім нещодавно уряд затвердив проект розвитку "Українського дому".

В наступні два роки на нього виділять 740 мільйонів гривень. Це майже 30 мільйонів доларів і приблизно стільки потрібно на переїзд. Що цікаво – в "Українському домі" планували облаштувати простір для спілкування людей та влади, і на словах, це збігається з планами президента. Принаймні наполовину.

А ось на верхніх поверхах планують розмістити закриту частину Адміністрації Президента, тож якщо ви тут не були, то обов'язково сходіть, поки є така можливість. У президента хочуть переїхати чим швидше.

Засідання Конституційного суду

Конституційний суд нарешті почав розглядати указ президента про розпуск парламенту на предмет законності. І його вдруге після перемоги запросили до суду.

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Чого приходив? Щоб ще раз публічно заявити: все, що зараз робить президент і його команда спрямоване на те, щоб підняти рейтинги їх партії "Слуга народу" і вбити рейтинги супереників. Їм потрібен підконтрольний парламент і уряд, а для цього – тільки перемога на виборах.



Зеленський на засіданні Конституційного суду

Один з головних інструментів досягнення мети – маніпуляції з кандидатами в народні депутати. У списках "Слуг народу", які нарешті відкрили – чимало людей з непоганою репутацією, наприклад Андрій Герсус.

Крім нього серед них антикорупційники та громадські активісти Анастасія Красносільська, Галина Янченко, з десяток реформаторів-технократів з різних міністерств, представники так званої академічної спільноти типу головного ідеолога Слуги Руслана Стефанчука та бізнесмени.



Топ-20 кандидатів "Слуги народу" на парламентські вибори

Друга категорія – медійні і дуже впізнаванні обличчя, наприклад, як борець Жан Бєлєнюк чи Юзік (Юрій Корявченков) з "95 Кварталу". Крім перелічених у списках з 200 людей опинилась купа нікому невідомих людей, часто – з сумнівним минулим. Від тих, на кого тицяли пальцем – партія почала показово відмовлятися.

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Ірина Панченко, світська левиця, поціновувачка викладати оголені фото в Instagram та журналіст медведчуківського телеканалу NewsOne Дмитро Співак, відомий неоднозначними заявами.



Топ-5 кандидатів у депутати від "Слуги народу"

Як тут не повірити у щирість намірів команди президента – служити народу України? Ціла детективна історія вийшла з ще однією категорією персонажів в списках – так званими людьми олігарха Ігоря Коломойського.

Кілька тижнів тому заговорили про те, що списки партії "Слуга народу" перевіряла сама Служба безпеки України. І усіх пов'язаних з групою "Приват" нібито відсіяли. Вибори – це свято демократії. Однак, не забувайте, що Адольфа Гітлера теж обрали демократично.