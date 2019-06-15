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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Варіанти нової Адміністрації та чому Зеленський прийшов на засідання Конституційного суду

      Голобородько 111 Читать новость на русском

      Голобородько про Голобородька. Журналіст 24 каналу Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

      Переїзд Адміністрації

      Президент України Володимир Зеленський хоче перенести свою Адміністрацію, тому що на Банковій його команді некомфортно. Їм не подобається символічне значення і дух споруди.

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      В Адміністрації роздумовують про Радянський виставковий центр – не менш "символічне" місце, ніж будівля на Банковій, де засідав ЦК Компартії.

      вднх адміністрація президента
      Радянський виставковий центр

      Другий варіант – це Конгрес-центр "Парковий" – більш відомий, як вертолітний майданчик президента-втікача Віктора Януковича. Це теж місце зі специфічним духом. Саме там був розташований передвиборчий штаб кандидата в президенти Зеленського.

      парковий
      Вертолітний майданчик президента-втікача Януковича

      Третій і, нібито, основний варіант – "Український дім"– колишній музей Леніна. Директор Укрдому підтвердив 24 каналу, що цю будівлю розглядають, як можливу нову Адміністрацію.

      український дім адміністрація президента
      "Український дім"

      І здається, що саме тут ми невдовзі побачимо Адміністрацію Зеленського. Будівля Укрдому вже входить до структури Державного управління справами при президенті. За збігом обставин, зовсім нещодавно уряд затвердив проект розвитку "Українського дому".

      В наступні два роки на нього виділять 740 мільйонів гривень. Це майже 30 мільйонів доларів і приблизно стільки потрібно на переїзд. Що цікаво – в "Українському домі" планували облаштувати простір для спілкування людей та влади, і на словах, це збігається з планами президента. Принаймні наполовину.

      А ось на верхніх поверхах планують розмістити закриту частину Адміністрації Президента, тож якщо ви тут не були, то обов'язково сходіть, поки є така можливість. У президента хочуть переїхати чим швидше.

      Засідання Конституційного суду

      Конституційний суд нарешті почав розглядати указ президента про розпуск парламенту на предмет законності. І його вдруге після перемоги запросили до суду.

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      Чого приходив? Щоб ще раз публічно заявити: все, що зараз робить президент і його команда спрямоване на те, щоб підняти рейтинги їх партії "Слуга народу" і вбити рейтинги супереників. Їм потрібен підконтрольний парламент і уряд, а для цього – тільки перемога на виборах.

      зеленський конституційний суд
      Зеленський на засіданні Конституційного суду

      Один з головних інструментів досягнення мети – маніпуляції з кандидатами в народні депутати. У списках "Слуг народу", які нарешті відкрили – чимало людей з непоганою репутацією, наприклад Андрій Герсус.

      Крім нього серед них антикорупційники та громадські активісти Анастасія Красносільська, Галина Янченко, з десяток реформаторів-технократів з різних міністерств, представники так званої академічної спільноти типу головного ідеолога Слуги Руслана Стефанчука та бізнесмени.

      слуга народу зеленський
      Топ-20 кандидатів "Слуги народу" на парламентські вибори

      Друга категорія – медійні і дуже впізнаванні обличчя, наприклад, як борець Жан Бєлєнюк чи Юзік (Юрій Корявченков) з "95 Кварталу". Крім перелічених у списках з 200 людей опинилась купа нікому невідомих людей, часто – з сумнівним минулим. Від тих, на кого тицяли пальцем – партія почала показово відмовлятися.

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      Ірина Панченко, світська левиця, поціновувачка викладати оголені фото в Instagram та журналіст медведчуківського телеканалу NewsOne Дмитро Співак, відомий неоднозначними заявами.

      слуга народу вибори
      Топ-5 кандидатів у депутати від "Слуги народу"

      Як тут не повірити у щирість намірів команди президента – служити народу України? Ціла детективна історія вийшла з ще однією категорією персонажів в списках – так званими людьми олігарха Ігоря Коломойського.

      Кілька тижнів тому заговорили про те, що списки партії "Слуга народу" перевіряла сама Служба безпеки України. І усіх пов'язаних з групою "Приват" нібито відсіяли. Вибори – це свято демократії. Однак, не забувайте, що Адольфа Гітлера теж обрали демократично.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Слуга народу Голобородько Адміністрація Президента Конституційний суд
      Джерело: 24 канал
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