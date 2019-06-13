Як зміняться рейтинги партій, якщо вибори перенесуть на осінь: відповідь соціолога

Якщо парламентські вибори відбудуться не в липні, а жовтні, то мінімум три партії можуть наростити рівень своєї підтримки. Вони матимуть шанс подолати п’ятивідсотковий виборчий бар’єр.

Про це 24 каналу розповів директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

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В довшій парламентській кампанії отримають шанс підвищити рейтинги і подолати п’ятивідсотковий виборчий бар’єр партії Смешка "Сила і честь", Гройсмана "Українська стратегія" і "Опоблок" Ахметова-Новинського,

– вважає Олексій Антипович.

Відповідно, зазначає соціолог, втратити можуть партії "Європейська Солідарність" Порошенка і "Голос" Вакарчука, які перебувають з "Українською стратегією" на одному електоральному полі. "Опоблок" забере електорат на сході і півдні в "Опозиційної платформи – За життя" Бойка-Медведчука.

При цьому, на думку фахівця, явка виборців не надто вплине на результати виборів. За його словами, зараз навіть чітко не можна говорити, як буде 21 липня. Влітку – в період відпусток – буде відсутня частина виборців. Хоча сумнівно, що восени явка буде більшою, ніж влітку. Антипович зауважує, ми перебуваємо в продовженні лінії президентської кампанії. Тоді попри побоювання, явка була досить високою – 63%.

Запит на зміни у Верховній Раді приведе людей на виборчі дільниці влітку або восени. Є традиція – на президентські вибори ходять найбільше людей, парламентські – трохи менше. На місцеві – ще менше. Але приходить багато. Тому явка, яка буда зафіксована на виборах президента – 63%, буде приблизно такою ж на парламентських або трохи нижчою,

– говорить Антипович.

Що відомо про дату проведення виборів до Верховної Ради України? Про намір розпустити Верховну Раду Володимир Зеленський заявив ще під час інавгураційної промови 20 травня. Відповідний указ він підписав 21 травня. Позачергові вибори до парламенту повинні відбутися 21 липня. Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського із вимогою визнати протиправним і нечинним його указ про розпуск. Верховний суд заявив, що це питання є юрисдикцією Конституційного суду.



11 червня Конституційний суд завершив відкриту частину слухань щодо конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і перейшов до розгляду в закритому режимі. Рішення суддів буде оголошено попередньо 20 червня. Якщо Указ Зеленського визнають неконституційним, вибори відбуться в останню неділю жовтня.