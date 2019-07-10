Проросійські сили в Раді: яких ризиків очікувати від нового парламенту

Серед депутатів Верховної Ради дев’ятого скликання буде чимало людей із проросійськими поглядами. Відповідно, ризики, з якими доведеться стикнутись українцям, оновляться.

Чи можна вже говорити про значне посилення проросійських сил в українському парламенті, та чим може це загрожувати Україні – розбирались журналісти 24 каналу.

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Чому всі бояться реваншу проросійських сил?

Тому що цей реванш матиме згубні наслідки для існування української державності. І від початку літа 2019 року чимало подій вказує на те, що страхи щодо посилення проросійських настроїв в українських політиках видаються не настільки вже і безпідставними.

Після того, як 21 липня українці оберуть новий склад Верховної Ради – ризики стають ще більшими.

Які партії українці обиратимуть 21 липня (інфографіка)

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Що зміниться у новій Верховній Раді?

Депутати та їхнє бачення світу (включно із нашим з вами майбутнім).

Зі слів соціологів, до Верховної Ради дев’ятого скликання можуть потрапити п’ять партій, десь у такому співвідношенні:

Нові рейтинги партій (інфографіка)

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

За словами політолога Михайла Басараба, з огляду на соціологію і презентовані списки кандидатів, у парламенті буде десь:

- до третини депутатів з чіткою державницькою позицією;

- третину становитиме прокремлівська п'ята колона;

- третина – люди з несформованим політичним світоглядом і кон'юнктурники.

Отже, позиції проросійських сил у новій Раді виглядатимуть значно більш впевнено.

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Кого можна вважати проросійськими силами?

Тут – доволі великий спектр народних обранців. Членкиня правління "Інституту національної політики" Марина Багрова, класичний проросійський блок буде представлений в новому скликанні парламенту в меншості. Але варто звернути увагу, що частина депутатів від інших політичних сил, так чи інакше може бути проросійської спрямованості.

В умовах закритості формування списків кандидатів існує висока ймовірність проникнення у Верховну Раду через різні політичні сили проросійських кандидатів. В умовах тотальної політичної корупції і коротких термінів проведення дострокових виборів не представляється можливим перевірити всіх кандидатів у народні депутати на предмет їх зав’язків з агентами російського впливу,

– пояснила вона.

Втім, політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький вважає, що розмитість такого явища як "проросійський блок" може піти у плюс.

"Тут важливо розуміти, що таке "проросійський блок", якщо віднести до нього Опозиційний блок та Відродження, то зараз їх налічується у фракціях 64 мандати, а планується, якщо взяти до уваги тих хто має шанси пройти в парламент "ОП За життя", близько 35 плюс можливих 10, на мажоритарних округах – разом 45 мандатів. Тому, як таке, посилення не відбувається. Якщо мати на увазі "Слугу народу", то навряд чи вони будуть очолювати проросійський напрямок політики, адже настрої в суспільстві та потужні опоненти не дадуть цього зробити", – пояснив він 24 каналу.

Якими для України будуть наслідки посилення проросійських сил у Раді?

Негативними для українців. Через те, що потрібне реформування пригальмується, кількість законодавчого спаму збільшиться, сил на ревізію правильних законів, прийнятих попереднім складом парламенту, буде витрачено чимало. При цьому Росія посилить свій вплив на нас.

Зокрема, як пояснив 24 каналу політолог, керівник Центру політичних досліджень Національного університету "Острозька академія" Юрій Мацієвський, повернення Віктора Медведчука у парламент на чолі "Опозиційної платформи – За життя" (ОП) – це елемент російської стратегії "хаотизації" України. І елемент повернення України у російську сферу впливу.

Дивіться відео про Віктора Медведчука:

"Медведчук легітимізує свій статус, отримавши публічну трибуну і депутатський імунітет. ОП спробує зайняти більшість комітетів ВР, відведених для опозиції. ОП буде боротися за крісло першого чи другого заступника голови Ради. Незалежно від результату – буде впливати на порядок денний парламенту. Враховуючи політичний досвід Медведчука, це призведе до посилення конфронтації у парламенті, збереження таємних змов, корупції і "законодавчого спаму", що разом буде знижувати ефективність роботи ВР і тим самим посилювати вплив РФ в Україні", – вважає він.

Експерт ГО "Інститут законодавчих ідей" Артур Карвацький вважає, що у Верховній Раді дев’ятого скликання відбуватиметься одразу два паралельних процеси. Перший – спроба "ревізії" уже раніше прийнятих законів: від "мовного закону" і закінчуючи тими, які регулюють сферу національної безпеки, оборони та, зрештою, і зовнішньополітичний курс.

Під "ревізію" потрапляє політика євроатлантичної інтеграції – у нас парламентсько-президентська республіка і повістку дня більшою мірою будуть формувати народні обранці. Другий процес – це продукування законів, які можна розглядати як проросійські. Лозунги про повернення до миру перекликаються між собою у всьому проросійському крилі майбутнього парламенту. Це напряму буде впливати і на формування безпекової політики,

– зазначив він.

Таким чином, на думку Карвацького, у сухому залишку ми отримаємо парламент із потужною "проросійською коаліцією", яка займеться ревізією в тому числі і євроінтеграційних процесів. "Це буде або відверта протидія, або латентне гальмування. За умови того, що більшість формуватиме "Слуга народу", яка декларують прозахідно орієнтовану політику, проросійська опозиція може стати серйозним каменем спотикання" такої політичної повістки", – підсумував він.

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Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко також нагадав, що у наступному парламенті представництво нардепів із проросійськими поглядами в усіх органах, в яких беруть участь українські парламентарі. Розпочинаючи від парламентських комітетів (як, наприклад, комітет із нацбезпеки – з відповідним доступом до секретної інформації) до парламентських представництв у міжнародних структурах. Зокрема, у тому ж ПАРЄ, де вони можуть від імені України виправдовувати російську агресію перед світовою спільнотою.

Сам факт наявності проросійських сил у парламенті дозволятиме популяризувати серед населення ідею "миру" (читай – капітуляції). Якщо врахувати, що Кремль уже контролює низку головних інформаційних телеканалів України, то відповідний ефект може лише посилюватись,

– додав він.

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Всі ці ризики можна дещо врівноважити тим, що у новому парламенті, як пише у своєму блозі викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар, кількість пристойних людей буде більше, ніж у нинішньому парламенті. Але чи варто очікувати від них серйозної ефективності – покаже те, як сформується коаліція.

Процедура формування коаліції в інфографіці