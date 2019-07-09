Вплив кума Путіна на медіа: ветеран АТО назвав серйозні ризики для України

Нині український інформаційний простір дуже швидкими темпами захоплює Росія через своїх ручних мавп в Україні.

Скупка телеканалів Віктором Медведчуком

Я хочу зробити наголос саме на слові "захоплюють". Чому? Бо нині кум Путіна Віктор Медведчук скуповує через своїх "подєльніків" українські телеканали для зомбування українців на користь Росії.

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Ще у 2018 році посіпака Медведчука депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак став власником "112 каналу" та NewsOne – медіа, які відкрито тепер пропагують проросійські погляди. У червні до цієї ТВ-обойми Медведчука увійшов канал ZIK.

Хто такий Тарас Козак?У 2014 році Козак став народним депутатом від "Опозиційного блоку", а у 2010 – 2014 роках був депутатом Львівської обласної ради. Також має приймальню в тому ж столичному будинку, що й офіси як самого Медведчука, так і його громадського руху "Український вибір".

Я про це знаю не тільки завдяки новинам, але й безпосередньо від тих, хто там працював. Адже після такої "купівлі" частина колективу заявила про звільнення. Частина із них приходила до мене в піцерію. Вони проводили декілька зустрічей щодо своїх подальших дій.



Тарас Козак

Від себе скажу, що я дуже вдячний їм всім за таку потужну громадянську позицію, адже звільнилися не тільки журналісти та ведучі, а навіть деякі оператори, які не працюють в кадрі, тобто, в принципі ніде не світяться. Це дуже сильний вчинок.

Що відомо про Віктора Медведчука: дивіться відео

Не виключено, що трьома цими каналами апетит Медведчука не буде приборканий. Днями заговорили про ймовірну купівлю Медведчуком ще одного медіа-активу – "Інтеру".

Telegram-канал "Українського Інституту аналізу та менеджменту політики" повідомляв, що проросійський політик нібито купив 80% акцій телеканалу. Щоправда, сам Медведчук це швидко спростував.



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Інформаційна експансія Медведчуком українського медіа-простору з вектором в бік Росії – не просто триває, а набирає обертів. У цьому місці ви можете мені сказати: "Стоп! В тебе "VETERANO блог", до чого тут Медведчук зі своїми покупками?".

Наслідки для України

Я відповім. Наслідки таких "медіа-покупок" ми відчуємо на виборах до парламенту і після також. Бо через ці канали російські блазні продовжують гнути свою лінію, розповідаючи довірливим глядачам про те, що війну треба зупинити, змиритися і визнати анексовані території російськими, а з бойовиками взагалі потрібно домовлятися.

Та ціна таких кроків – надто висока. Адже це означатиме неофіційну капітуляцію України перед Росією, а відтак – "зелене світло" для РФ продовжувати загарбницькі дії на території нашої держави.

Маріуполь і сухопутне сполучення із Кримом – це те, що потрібно Росії. Але навіть не хочу прогнозувати, що може бути далі – просто згадайте прислів’я про те, що апетит приходить під час їжі.

І канали Медведчука породжують чи підгодовують такі думки. При цьому я розумію, на що сподіваються ці блазні. Вони думають, що більшість країни проголосує за припинення війни, і вони легалізують анексію Криму, а для терористів виб'ють якісь преференції.

Хто дивиться проросійські медіа

Ви знаєте, я розумію, хто дивиться це проросійське лайно: я знаю людей середнього віку, які не можуть відійти від розвалу СРСР, які ностальгують, і через це роблять вибір в бік Росії. Також я знаю, що є певна кількість людей, які в принципі не визнають такої держави як Україна і готові зробити все, щоб її не стало по-справжньому.

Але я знаю також величезну кількість тих, хто не словом, а ділом впряжеться на захист своєї Батьківщини, як від ворогів зовнішніх, так і внутрішніх. Ба більше, такі люди підуть на все, щоб захистити свою землю і своє майбутнє.

Навіщо Медведчуку телеканал ZIK – читайте думку журналістки на 24 каналі

Я хочу звернутися до всіх тих, хто так сильно втомився від війни й хоче миру. Не перемоги, а саме миру за будь-яку ціну.

Якщо ви вважаєте, що ті, хто був на війні, просто активні й свідомі українці тихо приймуть такий мир, мир на "особливих умовах", забувши про тисячі загиблих солдатів, сотні зниклих безвісти, захоплені території й про "братню" допомогу Росії – то я вас запевняю: не приймуть.

І якщо ви думаєте, що влада в нашій країні перебуває у політиків, то – ні, це ви переплутали країну. Це не Росія, це не Радянський Союз, це – Україна. Тут живуть люди вільні та хоробрі, і просто так, як ви запевняєте, "мирно", ніхто не дасть закінчити те, що почала Росія в Криму.

Тому подумайте 10 разів перш, ніж голосувати за проросійських упирів на виборах до парламенту, адже саме ваш голос може принести в наш будинок не мир, а щось інше – модифіковане, мерзенне і те, чого ви так боїтеся. Думайте головою. Проводьте причинно-наслідкові зв'язки. Читайте адекватні ЗМІ, а не зливні бачки.