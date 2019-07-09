Перший раз у Раді: які ризики приховують нові обличчя в політиці

В Раді мають бути нові обличчя – це твердження виборці чують чи не щодень. Більшість партій, які йдуть в парламент, декларують присутність таких людей в своїх списках. Чи справді нові політики зможуть якісно змінити Раду та чому тотальне оновлення може бути небезпечним – в матеріалі 24 каналу.

Все задля піару

Верховна Рада VIII скликання достатньо серйозно оновила свій склад у порівнянні з попередніми скликаннями. До парламенту зайшло багато депутатів, які до цього були не те що далекими від політики, а взагалі мало нею цікавились.

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В 2014 році лави депутатів поповнились комбатами, активістами Майдану та іншими людьми. І якщо деякі з них дійсно працювали на благо країни, займаючись роботою над законопроектами, інші запам’ятались різними вчинками. Їм доводилось нагадувати про себе так, як уміють – наприклад, бійками й скандалами.

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Нові обличчя – не завжди добре. Як засвідчила практика з козаком Гаврилюком та іншими депутатами, які фізично непогано виконують роботу, тобто натискають кнопки для голосування, по сигналу, це може робити будь-хто,

– вважає політичний експерт Андрій Вігірінський.

Подекуди, спостерігаючи за депутатами, складається враження, що вони приходять на роботу аби "вигуляти" свій дорогий костюм чи сумку від модного дизайнера, вартістю кілька прожиткових мінімумів. З часом, навіть козак Гаврилюк змінив свій камуфляж на вельми непоганий діловий костюм.

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Як не прикро, але більшості депутатів так і не вдалось налагодити законотворчу роботу. Навіть коли журналісти в кулуарах парламенту просили, щоб вони розповіли, чому проголосували за той чи інший законопроект, слуги народу не могли й цього зробити. Одні буквально ховались за важкими дверима сесійної зали, інші просто відмахувались і бігли далі. Часто-густо навіть не маючи уявлення, про що йшлось в законопроекті, за який вони кілька хвилин тому проголосували. Традиційна в таких випадках відповідь – я проголосував, бо я патріот. Вибачте, але патріотизм – це добре, проте й законопроекти розробляти й читати все ж необхідно.

Небезпечна профнепридатність

Спостерігаючи за такою, м’яко кажучи, не дуже високою якістю парламентарів, українці й бажають привести до присяги нові обличчя. Проте, як свідчить досвід нинішньої Ради, нове – не завжди добре. Чи то стіни парламенту негативно впливають на людей, чи статус, але за короткий час більшість з них перетворюється на ще не забутих старих. Мало кому на цій посаді вдається залишитись принциповим політиком, який працює на благо своїх виборців.

Не вірю, що нові обличчя гарантуватимуть парламенту якість. Гонитва за новими обличчями призводить до того, що ми починаємо набирати поверхових людей, які гадки не мають в чому полягає законотворча діяльність,

– переконує політтехнолог Тарас Загородній.



Інколи нові обличчя дивують "по-старому" / Фото 24 каналу

Експерт вважає, що коли починають шукати людей 35-40 років з зовсім чистими біографіями, виникає питання – чим вони взагалі займались весь цей час.

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Часто ми набираємо поверхневих людей, які не тямлять що говорять й роблять, через яких отримуватимемо звідусіль ляпаси. Не те, що нові обличчя погані, просто вони профнепридатні: не розуміють, що потрібно робити, але вважають – так має бути,

– зазначає Тарас Загородній.

Корисні помічники

Молодий парламентар нас цікавить, передовсім, як та людина, яка, плануючи свою роботу в Раді, керуватиметься не бажанням якнайшвидше розбагатіти, а працюватиме на користь країни. Коли в людини високі моральні принципи, тоді вона апріорі керуватимуться добрими намірами. Навіть, не бувши юристом чи фахівцем в тій чи іншій галузі, такий депутат набиратиме помічників, які компетентні в цих питаннях, а не тих, хто шукатиме альтернативні джерела заробітку. Приміром, готових заплатити кілька тисяч за депутатський запит.



Нові рейтинги партій

На думку Андрія Вігірінського, якщо нові парламентарі відвідуватимуть засідання комітетів, сесій, погоджувальних рад і дискутуватимуть з колегами щодо нових законопроектів, тоді вони працюватимуть на користь громадян. Водночас, якщо молодь теоретично розглядає Раду як засіб особистого бізнесу та збагачення, в такому випадку не можна говорити про ефективну заміну депутатів.

Коли депутат обирається за партійними списками, він має дотримуватись її ідеології. Його головна функція – підсилювати позицію партії: вирішили підтримувати певний закон, так має бути,

– зазначає Андрій Вігірінський.

Хтось скаже – це партійна диктатура. Щоправда, на думку Андрія Вігірінського, коли депутат обирається за партійними списками – це свідчить, що він поділяє певну ідеологію; змінив принципи – складай мандат. Хочеш представляти себе і свій округ – обирайся по мажоритарці.

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Тож нові обличчя, звісно, добре, щоправда, як зрозуміти, що вони ще й мають високі моральні принципи – питання.