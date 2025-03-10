Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The New York Times.

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Що відомо про виснаження російських військ у Донецькій області

Росія все ще тримає ініціативу на фронті та щодня проводить десятки штурмів на Сході, але після більш ніж 15 місяців наступу російські бригади були виснажені. Москва намагається замінити знищену техніку, пропонуючи обмежені можливості для маневрування, які українські сили намагаються використати.

Російські наступальні зусилля в Донецькій області зупинилися в останні місяці через погану погоду, виснаження російських військ і ефективну адаптацію України до того, як російські війська воюють,

– сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир у Вашингтоні.

За його словами, хоча говорити про стабілізацію фронту на Донецькому напрямку ще рано, але ситуація покращилася, оскільки Україна знаходить інноваційні способи компенсувати нестачу своїх військ.

Водночас українські солдати попередили, що очікують від росіян перегрупування та посилення наступальних зусиль, щоб скористатися раптовим припиненням американської військової допомоги та обміну розвідданими.

Західні військові експерти та американські офіційні особи прогнозують, що затримка у постачанні техніки матиме значний вплив на ситуацію на фронті. Водночас уже зараз відчувається брак розвідданих, що ускладнює удари по командних пунктах, логістичних центрах та скупченнях російських військ у тилу.

Кіт Келлог, генерал армії у відставці, який є спеціальним представником США по Україні, визнав, що пауза в обміні розвідданими матиме "значний" вплив на ситуацію України на полі бою.

Проте хоча минулого року Росія досягла значних успіхів у південній частині Донбасу, вона ще далека від захоплення решти міст і селищ, які складають кістяк української оборони у регіоні.

Яка ситуація склалася у Донецькій області зараз

У грудні російські війська просунулися приблизно на 5 кілометрів від Покровська, але добре підготовлена ​​українська оборона завадила фронтальному штурму, тож росіяни намагалися оточити місто з півдня.

Оскільки російське просування сповільнилося, а потім зупинилося, українські війська здійснили низку локалізованих контратак, щоб відновити вигідні позиції.

Майор Тарас, заступник командира батальйону 68-ї єгерської бригади, описав одну операцію минулого місяця з повернення частини Даченського, села на південь від Покровська.

Ми запаслися боєприпасами, провели, скажімо так, міні-артилерійську підготовку, визначили, в яких частинах села знаходиться ворог, і завдали туди масованого удару,

– розповідає майор Тарас.

Бій тривав близько 90 хвилин, і на той час, коли він закінчився, українці контролювали приблизно половину села, що підтверджується відеозаписами бойових дій, перевіреними військовими аналітиками.

Але, сказав майор Тарас, "щоб повністю контролювати та взяти все село, потрібно більше людей і більше ресурсів".

Стратегічне місто Торецьк вже вісім місяців є ареною запеклих міських боїв. Капітан 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Равліковський розповів, що українці часто у місті опинялися на одній вулиці чи навіть в одній будівлі з ворогом.

Мета російських штурмів у Торецьку така ж, як і в інших місцях: проникнути якомога глибше на мотоциклах, цивільній техніці, бронетехніці чи пішки. Якщо окупанти можуть утримати позицію, то вони чекають підкріплення і намагаються знову тиснути.

Але останніми днями саме українці просуваються в районі Торецька з локалізованими контратаками та запеклими зіткненнями, про що кажуть солдати.