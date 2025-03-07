Повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа під час виступу в Овальному кабінеті.

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Чому Трамп зупинив надання військової допомоги

Журналісти поцікавилися у Трампа, чому він не постачає Україні засоби ППО на тлі того, як Росія завдає масованих ракетних ударів на мирних українських містах.

Бо я не знаю, чи вони (українці – 24 Канал) хочуть врегулювання… Я роблю це, бо хочу зупинити смерті. Це важливіше за все інше,

– пояснив своє рішення Трамп.

Також президент США в черговий раз повторив неправдиві твердження про те, що США передали Україні допомоги на суму 350 мільярдів доларів, а Європа – 100 мільярдів. Трамп вважає, що Європа робить недостатньо для України.

"Ви знаєте, я стежив за тим, що відбувається в Європі минулого тижня або близько того. Це може закінчитися Третьою світовою війною. Якщо ми не врегулюємо це", – резюмував американський лідер.