Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа во время выступления в Овальном кабинете.
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Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение прекратить поставки помощи Украине. Все из-за того, что Киев, по его мнению, не желает урегулирования войны.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа во время выступления в Овальном кабинете.
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