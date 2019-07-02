Рейтинги і вибори: чому в Раду можуть пройти не ті, кого прогнозують

Нинішні політичні рейтинги можуть виявитись оманливими. І хоч "Слуга народу" залишається незмінним лідером парламентської кампанії, проте друге і третє місце мають шанси зайняти не ті, хто сьогодні перемагає в опитуваннях. Чому не варто на 100% довіряти рейтингам та що впливає на реальну картинку виборів – у матеріалі журналістки 24 каналу.

Прихована реальність

Чи не щодень ті чи інші дослідницькі агенції оприлюднюють рейтинги політичних партій. Результати цих опитувань хоч і відрізняються, але не суттєво. Звичайні українці та політики орієнтуються саме на ці цифри. Водночас, на думку політичного експерта Михайла Чаплиги, результати, які ми побачимо після виборів, суттєво відрізнятимуться від нинішньої соціології.

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Варто згадати, наприклад, так званий ефект "Батьківщини", коли різниця між прогнозом і реальним голосуванням може доходити до 5% в сторону збільшення рейтингу партії. Якщо проаналізувати попередні виборчі кампанії та результати, свого часу недорахували 7% "Народного фронту". Цьому є кілька пояснень: по-перше, кампанія дострокова, тому вельми коротка, по-друге, припадає на літній період, коли явка виборців мінімальна. Така низька явка зазвичай спостерігається двічі на рік – влітку та напередодні зимових свят.

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В таких випадках виграють ті, у кого менш мобільний електорат і ті, хто має організаційну структуру та ідеологічне ядро, яке може мобілізувати в день виборів,

– наголошує Михайло Чаплига.

Цього не можна сказати про нові партії – "Слуга народу" та "Голос". Ці політичні сили асоціюються з новизною. З початку кампанії рейтинг президентської партії дещо просів. Сприяло цьому кілька факторів: поява "токсичних" кандидатів у списку та мажоритарці. Також негативно відображаються на рейтингах і дії президента – призначення неординарних персон та відсутність значущих дій.

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На думку політичного експерта Максима Вознюка, на президентських виборах Володимира Зеленського підтримували так звані протестники, які не є однорідним електоратом.

Різний вік, світогляд, інтереси – неординарна основа президентського електорату. Єдине, що їх об’єднувало – прагнення змін і бажання знести стару систему. Нестабільний електорат потроху йде від "Слуги народу", тому рейтинг знижуватиметься, але не катастрофічно і партія залишиться лідером перегонів,

– впевнений Максим Вознюк.

Виграшне позиціонування

Таким чином, бонуси отримають ті партії, які мають електоральні ядра, сконцентровані в містах-мільйонниках.

Виграє Батьківщина: їхнє ядро – село і ОТГ. Це маломобільна група. Вони ідеологічно заряджені на голосування за свого лідера. Так історично склалось: у них є хороша оргструктура і можливість мобілізувати виборця в день виборів,

– вважає Михайло Чаплига.

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Натомість його колега Максим Вознюк переконаний, що "Батьківщина" та "ЄС" тупцюють в межах свого електорального ядра і перспектив до розширення не видно через дефіцит ідей у виборчих кампаніях цих партій.

"Батьківщина" продовжує експлуатувати звичну для неї тему соціальної справедливості", – додає експерт.



Нові рейтинги партій

"Опозиційний блок" лише виграє від літньої кампанії. Їм потрібно зібрати 600-700 тисяч абсолютних голосів. Оскільки вони зробили ставку на мерів великих міст, це не буде проблемою, власне, як і мобілізувати своїх виборців у день голосування. Особливо, коли йдеться про такі міста як Одеса, Запоріжжя, Харків й інші. Відтак, вони матимуть перевагу в абсолютних цифрах. Плюс мажоритарники, які у них досить сильні, – Колєсніков, Новинський. Вони потужно дають результат і собі, і партії.

Також у Володимира Гройсмана прекрасні позиції в ОТГ, в яких 31 червня відбулись вибори, і ця тема активізувалась. За соціологією, децентралізація абсолютно прив’язується до прем’єр-міністра і позитивно сприймається виборцем.

Володимир Гройсман матиме суттєвий бонус на цих виборах. Навіть, якщо зараз рейтинг "Української стратегії" невисокий, проте він має шанси ефективно виступити у цій кампанії,

– переконаний Михайло Чаплига.

Плюс, відбувається перетікання голосів у місті Києві. "Удар" не йде на вибори і голоси ліберально налаштованих виборців перетікають частково Вакарчуку, але більше Гройсману, як і голоси Порошенка, які віддавали йому в Києві. Цьому сприяє потужна кампанія.

В очікуванні змін

В Україні сьогодні як ніколи актуальний запит на зміни, який притаманний абсолютній більшості представників усіх вікових, регіональних та електоральних груп.

Зараз абсолютна більшість (88% опитаних) очікують радикальних змін в країні. Лише 4% виступають за стабілізацію ситуації – "аби не було гірше", 5% – за повернення у минуле,

– зазначає експерт.



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Натомість, сподівання "Слуги народу" отримати в новій Раді монобільшість дедалі стає примарнішою. В цій ситуації багато що залежатиме від кількості депутатів, яких партія проведе в одномандатних округах, де від них йде багато одіозних персонажів. Водночас, не потрібно забувати й про "кандидатів-клонів", які збрехали про свою приналежність до партії. Адже, коли на одномандатному окрузі нікому невідомий кандидат говорить про свою приналежність до "Слуги народу", він автоматично на старті набирає суттєві кількість голосів виборців.

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Максим Вознюк не поділяє ентузіазму, з яким дехто сприймає список партії "Голос" і пророкує їй шалені перспективи. Експерт впевнений, що партія балансує на межі прохідного бар’єру, трохи відбираючи голоси у "Європейської солідарності" на Заході. Це – її макисмум.

За його словами, "Голосу" повторити успіх "Слуги народу" не вдасться – свій зірковий час у політиці Вакарчук вже втратив. Загальні фрази і відсутність конкретики в політичному змісті, як і відсутність великих ідей не сприяють зростанню їхнього рейтингу.

Таким чином, нова Рада обіцяє оновитись, але не дуже, адже знайомих нам давно облич там буде чимало.