Коаліція та опозиція: хто і з ким об’єднуватиметься в новій Раді

Новий склад парламенту суттєво відрізнятиметься від нинішнього. Депутати, які по кілька скликань підряд працювали під куполом, цього разу не зможуть тут працевлаштуватись, В суспільстві є великий запит на нові обличчя. Експерти ексклюзивно для 24 каналу проаналізували останні рейтинги партій та спрогнозували, якою буде майбутня коаліція та опозиція в оновленій Раді.

Доведеться об’єднуватися

Своїм рішенням про відповідність Основному закону указу президента про достроковий розпуск парламенту Конституційний суд засвідчив, що вибори до ВРУ відбудуться 21 липня. Тож бажаючим потрапити в новий парламент потрібно докласти максимум зусиль та піару аби буквально за місяць переконати виборця голосувати за свою політсилу. Щоправда, зробити це буде вкрай важко: з одного боку – через коротку виборчу кампанію, з іншого – конкуренція цього разу як ніколи серйозна. На одному електоральному полі битиметься по кілька нових партій. Натомість багатьом бувалим політикам, які десятиліттями працювали під куполом, доведеться залишити свої теплі місця. Адже такі нові політичні сили, як "Слуга народу" та "Голос" буквально "повідкушували"рейтинги майже у всіх партій.

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Водночас, усі без винятку політичні сили наголошували на готовності допомагати президенту Володимиру Зеленському. Навіть Петро Порошенко, який його нещадно критикував, уже висловлюється значно м’якше. Звісно, на його слова впливають рейтинги та сучасні тренди. Насправді, сформувати коаліцію буде нелегко. Вже зрозуміло – центральною силою у ВРУ, яка зможе обирати партнерів по коаліції, буде "Слуга народу". Про це яскраво свідчить 47,1 % , які набирає партія згідно з останніми даними Соціологічної групи "Рейтинг".

Хоч Володимир Зеленський і заявив, що в новій Раді "Слуга народу" створюватиме коаліцію з представниками нових облич, зокрема "Голосом", проте експерти сумніваються, чи їм вистачить депутатів.

Чи можуть "Слуга народу" та "Голос" об’єднатись дивіться тут:

На мою думку, голосів не вистачатиме. Доведеться залучати інші політичні сили. Якщо подивитись на партії, які в межах похибки мають шанси на походження до ВРУ ("Громадянська позиція", "Сила і честь"), то вони зможуть увійти в коаліцію,

– зазначає політичний експерт Денис Каплунов.

Якщо говорити про "Громадянську позицію", ця партія не була представлена в парламенті, не зважаючи на те, що Гриценко досвідчений політик. Водночас, допомогти їй пройти може саме непоганий президентський рейтинг її голови. Власне, завдяки лідерським якостям і харизматичній особистості Олега Ляшка може протиснутись в парламент і його партія. Хоч наразі їх рейтинги залишають бажати кращого – 2,1 % за останніми даними Соціологічної групи "Рейтинг", проте його виборців завжди недооцінюються. Переважно це сільські жителі, а соціологи фізично не можуть їх охопити.

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Ляшко настільки харизматичний, що може побігати по людях і на своєму горбу витягнути партію в Раду. Вибори проходитимуть влітку і явка буде нижчою, завдяки чому він може проскочити у парламент і увійти в коаліцію. Не виняток, що "Свобода" теж до них долучиться: їх шанси на проходження значно зросли після об’єднання,

– вважає політолог Тарас Загородній.

Нова-стара Батьківщина

Раніше Володимир Зеленський на запитання журналістів щодо можливості входження в майбутню коаліцію політсили Юлії Тимошенко запитав: хіба "Батьківщина" це нове обличчя? Проте експерти сходяться на думці – Юлія Володимирівна має шанси увійти в коаліцію.

"Батьківщина" – перший кандидат на входження в коаліцію. Юлія Володимирівна погодиться на таки крок лише за умови, що вона буде прем’єр-міністром. Інші варіанти її не влаштують,

– переконаний Тарас Загородній.

Сумнівним виглядає входження в коаліцію "Європейської Солідарності". Звісно якщо вони все ж подолають прохідний бар’єр і зможуть увійти в парламент, враховуючи різке падіння рейтингів. Водночас, видається малоймовірним присутність в коаліції представників "Опозиційного блоку". Хоч Юрій Бойко й неодноразово говорив, що готовий стати хорошим прем’єр-міністром, тим більше, згідно з опитуваннями вони набирають найбільше депутатів після "Слуги народу".



Хто з партій та скільки набирає голосів у новій Раді

Хто в опозицію

Натомість опозиція традиційно буде яскравою та різнобарвною. Приміром, має всі шанси увійти до неї навіть п’ятий президент та його політсила. Звісно, якщо вони пройдуть в парламент.

Ще поспостерігаємо за поведінкою Порошенка. Спочатку ми чули від нього лише критику на адресу Зеленського, зараз риторика пом’якшилась. Якщо він зайде в Раду і зрозуміє – його не дуже запрошують увійти в коаліцію – тоді він може стати яскраво вираженою опозицією,

– припускає Денис Каплунов.

Звичайно, Опоблок не знайде порозуміння з новою коаліцією через свої погляди. Проукраїнський та проєвропейський вектор у нас сильніший, тому, однозначно, це буде опозиційна сила.

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Як наслідок, ми матимемо різнорідну опозицію.



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