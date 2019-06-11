Політичні союзи: кому і з ким варто об’єднатись, щоб вдало зайти в парламент

Якщо Конституційний суд визнає указ президента про дочасний розпуск Ради неконституційним, вибори відбудуться в жовтні. Тому політичні сили заново почнуть подавати кандидатів та проводити з'їзди. В такому разі можна розглядати зміни політичних конфігурацій.

Які політичні сили можуть об’єднатись та чи варто їм це робити – в матеріалі 24 каналу.

Самостійні партії

Судячи із соціологічних досліджень, 4 партії гарантовано проходять до парламенту – "Слуга народу, "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина". Вірогідніше за все, вони йтимуть до парламенту самостійно.

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Ще приблизно 3 партії долають прохідний бар’єр в межах похибки – "Голос" Вакарчука, "Сила і честь" Смешка, "Громадянська позиція" Гриценка.

На думку політичного експерта Дениса Каплунова, у випадку перенесення виборів у цих трьох партій буде час попрацювати, аби зайти у Верховну Раду.

Звичайно, Порошенко і Тимошенко отримують приблизно по 7%, і, судячи з тенденцій, вони втрачають рейтинг. Натомість, "Слуга народу" та "Голос" лише нарощують рейтинг: для них важливо не почати його втрачати,

– вважає експерт.

Натомість можливе відновлення переговорів "Опозиційної платформи – За життя" і "Опозиційного блоку". Загальновідомо, що такі консультації й перемовини відбувались, але сторони не домовились. Ідеологічних розбіжностей між ними немає. Це дві відверто проросійські політичні сили з різними фінансовими центрами впливу. В цьому випадку інтереси можуть перемогти. Українці мають всі шанси побачити об’єднання цих політичних сил. Щоправда, електорального приросту такий крок, вірогідніше за все, не дасть.



Які партії пройдуть до парламенту за даними соцдосліджень

Щодо "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, може поновитись діалог про формування команди, приміром, з Володимиром Гройсманом і Віталієм Кличком,

– зазначає директор школи відповідальної політики Андрій Юсов.

Тобто йтиметься про возз’єднання БПП в колишній конфігурації. В такому об’єднанні можуть бути зацікавлені як Кличко, так і Гройсман. Наразі парламентські перспективи новоутвореної партії прем’єра потребують серйозних вкладень для активної кампанії, оскільки рейтинг у них все ще невисокий. Водночас, відновлення такої команди на певних умовах могло б бути вигідним всім. Кличко, який безуспішно завершив пошуки політичних альянсів, може повернутись до таких ідей.

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На думку Дениса Каплунова, в "Української стратегії" Гройсмана низький рейтинг, але великі амбіції.

Об’єднавшись із Порошенком, він зможе продовжити політичну кар’єру і завести близьких до нього людей до парламенту. Це єдина можливість для Гройсмана, попри заяви про те, що він не підтримуватиме інших політиків,

– додає Каплунов.

В "Об'єднанні "Самопоміч" ухвалили рішення про самостійний похід на парламентські вибори-2019. На їхнє переконання таке рішення є цілковито виправдане, адже партія якісно працює в Раді за нинішньої каденції.

Відновити діалог

"Міхеїл Саакашвілі – ще один серйозний та активний гравець. Важко передбачити в якій конфігурації він може з’явитись, але він буде пробуватись – це однозначно. Знаємо про консультації, які тривали з Кличком та з Гриценком. Зрозуміло, що він може вести діалог у різних напрямках", – зазначає Андрій Юсов.

Звичайно, Саакашвілі співпрацюватиме лише з проукраїнськими та проєвропейськими політичними силами і точно не політичною партією Петра Порошенка.

Радикал Олег Ляшко, можливо, й не проти об’єднання, але йому буде вкрай важко знайти союзників.

"Радикальній партії" буде важко знайти політичні сили, які б органічно змогли об’єднатися з ними. Ляшко має специфічний характер, тому пошук партнерів для нього складний. Можливо, "Аграрна партія" могла б з ними об’єднатись, бо у них схожий електорат. Наскільки це переможна історія – важко прогнозувати,

– говорить Денис Каплунов.

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"Батьківщина" натомість уже не буде об’єднуватись, оскільки вони долучили до своїх лав Наливайченка і Таруту. Рейтинг не дозволяє їм укрупнюватись. Хіба що повернеться ідея возз’єднання з Віталієм Кличком, оскільки перемовини проводились.