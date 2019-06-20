Дострокові вибори визнали конституційними: як це вплине на кампанію

Визнання указу президента Зеленського про розпуск парламенту конституційним особливо не вплине на хід виборів. Ніхто з політичних гравців не відмовлявся принципово брати участь у достроковій кампанії.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Петро Олещук, коментуючи рішення Конституційного суду.

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Для проформи деякі політсили і політики висловлять обурення рішенням Конституційного суду. Зокрема, що КС знову пішов шляхом політичної доцільності. Але КС підтверджує реноме органу, який ніколи з владою не конфліктує,

– зауважує Петро Олещук.

Експерт відзначає: наразі більш активну кампанію розпочнуть кандидати по мажоритарних округах, які трохи зволікали, очікуючи рішення КС. Їм потрібно за місяць показати результат в окремому окрузі. Але на рейтинги основних політсил рішення КС принципово не вплине.

Чому дату парламентських виборів могли перенести? Президент Володимир Зеленський підписав 21 травня указ про розпуск парламенту. Позачергові вибори до парламенту повинні відбутися 21 липня. Позов про незаконність рішення Зеленського розглядав Конституційний суд. 11 червня Конституційний суд завершив відкриту частину слухань щодо конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і перейшов до розгляду в закритому режимі. 20 червня стало відомо, що КС не знайшов порушень в указі президента про розпуск Верховної Ради. Якби рішення було протилежним, вибори відбулися б в останню неділю жовтня.





Основні дати позачергових парламентських виборів