16:19
20 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто знищить Путіна "яблуком". Кадиров полетить воювати в космос
      Вєсті Кремля
      21:46, 19 червня
      Вєсті. UA: Як Ляшко рятував Вакарчука. Несподіване зізнання кума Путіна
      Вєсті.UA
      20:04, 19 червня
      Чиновник зробив елітний курорт у державному ботанічному заказнику: вражаючі фото
      ЦРУ
      09:00, 19 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Суровий радянський перекус
      Згадати все
      23:25, 19 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Конституційний суд дозволив розпустити Верховну Раду, – ЗМІ

      8136 Читать новость на русском
      Конституційний суд дозволив розпустити Верховну Раду - деталі
      Конституційний суд дозволив розпустити Верховну Раду / pinterest.com

      Конституційний суд України провів закрите засідання 20 червня, на якому розглянув законність розпуску Президентом України Володимиром Зеленським, Верховної Ради. Суд таки дозволив розпустити Верховну Раду восьмого скликання.

      Конституційний суд не знайшов порушень в указі президента про розпуск Верховної Ради, повідомляють одразу два джерела – "Укрінформ" та "Інтерфакс-Україна". Рішення вступає у дію одразу з моменту оголошення. 

      Це цікаво! Які партії проходять до Верховної Ради: свіжий рейтинг

      Що означає рішення суду? Воно підтверджує відповідність указу президента нормам Конституції, тож парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року.

      Варто наголосити, що рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

      Розгляд у справі №1-152,2019 вела голова суду Наталя Шаптала, суддя-доповідач – Віктор Кривенко. На засіданні були присутні 17 суддів КС.

      Намір розпустити Верховну Раду Володимир Зеленський заявив ще під час своєї інавгураційної промови, яку він виголосив 20 травня. Відповідний указ він підписав 21 травня, тож позачергові вибори до Ради відбудуться 21 липня.

      Пізніше Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського із вимогою визнати протиправним і нечинним його указ про розпуск. Верховний суд тоді заявив, що це питання є юрисдикцією Конституційного суду.

      Про що говорив президент на засіданні: Зеленський прийшов на засідання Конституційного суду щодо розпуску Ради

      парламентські вибори дати
      Парламентські вибори 2019: основні дати

      blog_ava
      Хто фінансує партію "Голос": у Вакарчука назвали конкретні прізвища
      сьогодні
      29215
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Судді Конституційний суд Розпуск Ради
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зникнення та вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко: усе, що відомо
      сьогодні , 14:39 Зникнення та вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко: усе, що відомо
      48708
      Філарет заявив про відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине на томос
      сьогодні , 14:22 Філарет заявив про відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине на томос
      Світлана Попова 6897
      День народження винищувача танків
      сьогодні , 14:04 День народження винищувача танків
      Володимир Патола
      Новий Семочко від Зеленського: Бухарєв міг вести тіньовий бізнес, працюючи в податковій міліції
      сьогодні , 12:30 Новий Семочко від Зеленського: Бухарєв міг вести тіньовий бізнес, працюючи в податковій міліції
      Дмитро Гнап 661
      "Один жетон в руки" – це про гідність українців, або Протилежне рівняння на Європу
      сьогодні , 12:00 "Один жетон в руки" – це про гідність українців, або Протилежне рівняння на Європу
      Наталія Лебідь 1085
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук