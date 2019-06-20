Конституційний суд дозволив розпустити Верховну Раду, – ЗМІ

Конституційний суд України провів закрите засідання 20 червня, на якому розглянув законність розпуску Президентом України Володимиром Зеленським, Верховної Ради. Суд таки дозволив розпустити Верховну Раду восьмого скликання.

Конституційний суд не знайшов порушень в указі президента про розпуск Верховної Ради, повідомляють одразу два джерела – "Укрінформ" та "Інтерфакс-Україна". Рішення вступає у дію одразу з моменту оголошення.

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Що означає рішення суду? Воно підтверджує відповідність указу президента нормам Конституції, тож парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року.

Варто наголосити, що рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Розгляд у справі №1-152,2019 вела голова суду Наталя Шаптала, суддя-доповідач – Віктор Кривенко. На засіданні були присутні 17 суддів КС.

Намір розпустити Верховну Раду Володимир Зеленський заявив ще під час своєї інавгураційної промови, яку він виголосив 20 травня. Відповідний указ він підписав 21 травня, тож позачергові вибори до Ради відбудуться 21 липня.

Пізніше Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського із вимогою визнати протиправним і нечинним його указ про розпуск. Верховний суд тоді заявив, що це питання є юрисдикцією Конституційного суду.

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