Хто з народних депутатів найбагатший і скільки обранців живе лише на зарплату

Найбагатшими депутатами Верховної Ради у 2018 році стали представники різних фракцій – Вадим Новинський, Максим Єфімов та Сергій Мартинюк.

Зарплата становить лише 7% доходу, повідомляє Liga.net, проаналізувавши декларації.

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Вадим Новинський представляє "Опозиційний блок". За перший повноцінний рік роботи в Раді восьмого скликання, він заробив 107 мільйонів гривень. У 2018 вже 458 мільйонів гривень (+ 328%). Найбільша частка (71%) в доходах у Новинського – дивіденди.



Вадим Новинський

Також кількість компаній з 2015 року, де Новинський є бенефіціаром, зросла з 81 до 111.

Максим Єфімов з партії БПП і його доходи зросли в 19 разів до 334 мільйонів в 2018 році. Його "секретна зброя" – погашення заборгованості за договором поступок прав вимоги. З цього типу доходу він отримав 296 мільйонів гривень.



Максим Єфімов

Сергій Мартиняк з "Волі Народу" заробив за 2015 рік 30 мільйонів гривень, а через чотири роки вже 217 мільйонів (+ 621%).



Сергій Мартиняк

Проте, є нардепи, які заробили менше, наприклад, доходи Віталія Хомутинніика в 2018 році впали на 150 мільйонів у порівнянні з 2015. Всі через те, що в 2015 нардеп продав цінних паперів на 138 мільйонів, а в минулому році таких угод не було.



Типи доходів народних депутатів /Liga.net

Загально народні депутати збільшили свій дохід за чотири роки на 81%, за минулий рік вони сумарно заробили 2,5 мільярдів гривень. З цього трохи більше одного мільярда заробили трійка лідерів: Вадим Новинський, Максим Єфімов та Сергій Мартиняк. У 16% обранців доходи впали. У 2015 році 53 депутати восьмого скликання жили на одну зарплату, 2018 – 94.