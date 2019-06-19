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      Хто з народних депутатів найбагатший і скільки обранців живе лише на зарплату

      283 Читать новость на русском
      Верховна Рада
      Верховна Рада / 24 канал

      Найбагатшими депутатами Верховної Ради у 2018 році стали представники різних фракцій – Вадим Новинський, Максим Єфімов та Сергій Мартинюк.

      Зарплата становить лише 7% доходу, повідомляє Liga.net, проаналізувавши декларації.

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      Вадим Новинський представляє "Опозиційний блок". За перший повноцінний рік роботи в Раді восьмого скликання, він заробив 107 мільйонів гривень. У 2018 вже 458 мільйонів гривень (+ 328%). Найбільша частка (71%) в доходах у Новинського – дивіденди.

      новинський опозиційний блок
      Вадим Новинський

      Також кількість компаній з 2015 року, де Новинський є бенефіціаром, зросла з 81 до 111.

      Максим Єфімов з партії БПП і його доходи зросли в 19 разів до 334 мільйонів в 2018 році. Його "секретна зброя" погашення заборгованості за договором поступок прав вимоги. З цього типу доходу він отримав 296 мільйонів гривень.

      єфімов
      Максим Єфімов

      Сергій Мартиняк з "Волі Народу" заробив за 2015 рік 30 мільйонів гривень, а через чотири роки вже 217 мільйонів (+ 621%).

      верховна рада
      Сергій Мартиняк

      Проте, є нардепи, які заробили менше, наприклад, доходи Віталія Хомутинніика в 2018 році впали на 150 мільйонів у порівнянні з 2015. Всі через те, що в 2015 нардеп продав цінних паперів на 138 мільйонів, а в минулому році таких угод не було.

      декларації Верховна Рада
      Типи доходів народних депутатів /      Liga.net

      Загально народні депутати збільшили свій дохід за чотири роки на 81%, за минулий рік вони сумарно заробили 2,5 мільярдів гривень. З цього трохи більше одного мільярда заробили трійка лідерів: Вадим Новинський, Максим Єфімов та Сергій Мартиняк. У 16% обранців доходи впали. У 2015 році 53 депутати восьмого скликання жили на одну зарплату, 2018 – 94.

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      Теги: Новини України Гроші е-декларування Вадим Новинський Верховна Рада Опозиційний блок Блок Петра Порошенка
      Джерело: 24 канал
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