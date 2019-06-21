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      Які олігархи контролюють українські ЗМІ: інфографіка

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      Хто на які медіа впливає в Україні
      Хто на які медіа впливає в Україні / 24 канал

      Оточення проросійського олігарха Віктора Медведчука створює в Україні новий медіахолдинг, аби посилити вплив його політичної сили. Які ще олігархи впливають на українські ЗМІ – розбирались журналісти 24 каналу.

      Те, що підконтрольний Медведчуку народний депутат Тарас Козак створює медіахолдинг "Новини" (де будуть телеканали ZIK, "112" та NewsOne) на залежність медіаринку від олігархів практично не вплине. Українські ЗМІ, як сказала журналістка Мирослава Гонгадзе, давно є вільними, але не незалежними. Саме через потужний вплив олігархів.

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      Програмний директор партії "Голос" Павло Кухта в одному зі своїх інтерв’ю пояснив, що В Україні існує кілька великих олігархічних угруповань, які формують порядок денний для країни. "Вони контролюють медіа – три чверті українського інформаційного ринку контролюють олігархи: Фірташ і Льовочкін, Пінчук, Ахметов та Коломойський", – сказав він.

      "Олігархи формують правила, за якими буде жити країна. Викривлюють їх так, щоб могли заробляти гроші, створюючи собі тепличні умови. Таким чином нищать своїх конкурентів. Ще гірше, якщо вони просто крадуть з держбюджету. Так вони генерують гроші, на які утримують партії та ЗМІ", – вважає Кухта.

      Але давайте роздивимось, детальніше, на які ЗМІ впливають олігархи:

      Які ЗМІ контролюють українські олігархи: інфографіка

      Медведчук до створення власного медіахолдингу також мав чималий вплив на інформаційний простір України. Просто не через власні ЗМІ, а через величезну кількість замовних матеріалів та "джинси" у різних медіа. Інститут масової інформації постійно вивчає якість матеріалів, які публікують українські ЗМІ, та досліджує матеріали з ознаками політичного замовлення. Медведчук та його політична сила останні роки стабільно займає перші позиції у списку замовників політичної "джинси".

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      Після того, як Медведчук купив телеканал ZIK, журналісти почали масово звідти звільнятись. При цьому, колишня ведуча ZIKу Тетяна Даниленко, коментуючи ситуацію, наголосила, що покупка проросійським Медведчуком українських телеканалів – справа національної безпеки. Оскільки, за її даними, до холдингу Медвдечука можуть також додатись "5 канал" та "Прямий", які поки що належать колишньому президенту Петру Порошенко.

      Власником "5 каналу" є Петро Порошенко.
      Власником "Прямого" юридично є Володимир Макеєнко. Проте, ЗМІ пишуть, що насправді ним також володіє Порошенко.

      За словами Даниленко, переговори про покупку цих двох каналів уже ведуться, і ніхто з влади не вважає це проблемою. Попри те, що всі канали, власником яких став Медведчук, починають відчувати на собі що таке цензура, темники та списки людей, яких неможна запрошувати на ефіри – через їхню антиросійську позицію.

      Разом із цим, український медіаексперт Отар Довженко скептично ставиться до таких чуток. У коментарі 24 каналу він висловив думку, що це чергова спроба якимось чином пов'язати Віктора Медведчука та Петра Порошенка.

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      Найбагатший українець Рінат Ахметов контролює медіахолдинг "Медіа Група Україна", до якого, кім всього іншого, входить найпопулярніший сьогодні український телеканал – ТРК "Україна".

      Під контролем Ігоря Коломойського знаходиться потужний інформаційний ресурс групи "1+1 Медіа", до якої входить телеканал 1+1, кілька розважальних каналів та інформаційна агенція "УНІАН".

      Під впливом Віктора Пінчука перебувають такі канали, як ІСTV, СТБ та Новий канал. На створення холдингу він сил не вистава – його канали лишаються доволі популярними і без того.

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      Головний медіаресурс олігарха Дмитра Фірташа і колишнього голови Адміністрації президента Януковича Сергія Льовочкіна – телеканал "Інтер" та низка менш політизованих ЗМІ, які входять до холдингу "U.A. Inter Media Group". "Інтер" роками лишався найпопулярнішим каналом в Україні, але із початком війни на Донбасі у 2014 році суттєво втратив позиції. У тому числі – через скандали із проросійськими заявами журналістів та менеджерів каналу.

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      Теги: Публікації Новини політики Новини України Журналісти Інфографіка ЗМІ Віктор Медведчук Статті
      Джерело: 24 канал
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