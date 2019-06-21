Медведчук хоче купити ще два українські телеканали

Проросійський політик та член партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктор Медвечук не планує зупинятися лише на покупці телеканалу ZIK, а веде переговори про придбання ще двох популярних ЗМІ.

Колишня ведуча ZIKу Тетяна Даниленко в ефірі "Право на владу" наголосила, що покупка проросійським Медведчуком українських телеканалів – справа національної безпеки.

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Журналістка навіть має інформацію, що зараз Медведчук веде переговори щодо купівлі "5 Каналу" і "Прямого" і ніхто з влади не вважає це проблемою.

Власником "5 каналу" є Петро Порошенко.

Власником "Прямого" є Володимир Макеєнко. Проте, ЗМІ пишуть, що його насправді ним також володіє Порошенко.

За словами Даниленко, після того, як Медведчук купив ZIK, з нього звільняються не лише журналісти та редактори, але і технічні працівники. Вони не вважають можливим залишитися на телеканалі, знаючи, що означає ця купівля.

Минулої п'ятниці 420 журналістів (ZIKу, – 24 канал) опинилися на вулиці. Всі вони пішли, йдуть, або підуть, тому що проросійський олігарх, ймовірно, за російські гроші, купив третій за рік новинний телеканал,

– підкреслила вона.

Вона додала, що на телеканалі вже відчутна політика нового керівництва, в ефірах виступають проросійські політики та експерти, які є членами або наближені до "Опозиційної платформи – За життя".

"Той менеджмент, який прийшов, це люди, які не будуть дискутувати, якою має бути редакційна політика, це люди вертикалі. Коли згори є сигнал – внизу ці люди його з точністю виконують", – запевняє Даниленко.

Де-юре телеканал ZIK купив народний депутат Тарас Козак. Він є власником і "112 Україна" та NewsOne. Проте, де-факто, контролює ЗМІ саме кум президента РФ Віктор Медведчук.

Що відомо про покупку ZIKу соратником Медведчука? 14 червня стало відомо, що новим власником медіахолдингу ZIK став Тарас Козак – народний депутат і бізнес-партнер кума російського президента – Віктора Медведчука. До цього телеканалом володів львівський олігарх Петро Димінський, а потім – його родина. Після зміни власника ZIK, з телеканалу почали масово звільнятися журналісти.



Якими каналами володіють українські олігархи / інфографіки 24 каналу