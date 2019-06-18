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      Що вимагають журналісти США від Зеленського: офіційне звернення

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      Політв'язень Сущенко у Росії
      Політв'язень Сущенко у Росії / "Новая газета"

      Комітет захисту журналістів, який базований у Нью-Йорку, закликав президента України Володимира Зеленського зробити свободу преси пріоритетною.

      Останніми роками ряд українських журналістів зіткнулися з репресивними атаками за свою діяльність, що свідчить про погіршення свободи преси в країні. Про це йдеться у зверненні Комітет захисту журналістів до глави Української держави.

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      Базований у Нью-Йорку Комітет захисту журналістів закликав президента України Володимира Зеленського сприяти звільненню журналіста "Радіо Свобода" Станіслава Асєєва, якого підтримувані Росією бойовики утримують в окупованому Донецьку.

      Комітет захисту журналістів глибоко стурбований його безпекою і добробутом і просить вас використати повноваження вашої адміністрації для забезпечення звільнення Асєєва,
      – повідомив Комітет захисту журналістів.

      Комітет також закликає українську владу "беззастережно звільнити" керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, який перебуває під слідством за підозрою в державній зраді з травня 2018 року.

      Хто такий Кирило Вишинський?Це – колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".

      СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України та у державній зраді. Так, за даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналісти випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією.

      За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".

      Кирила Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Під арештом Вишинський перебуває вже понад 10 місяців

      У Комітеті захисту журналістів заявили, що продовжують "працювати невпинно" для звільнення з російської в’язниці журналіста інформагенції "Укрінформ" Романа Сущенка, який перебуває за ґратами з вересня 2016 року, і закликають Зеленського "докласти зусиль для забезпечення його свободи".

      Роман Сущенко
      Роман Сущенко

      В організації наголосили, що неодноразово закликали українську владу провести ретельне і незалежне розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, якого 20 липня 2016 року підірвали у власному авто у центрі Києва, і притягнути винних осіб, включно з організаторами, до відповідальності.

      Павло Шеремет
      Павло Шеремет

      "Поточна безкарність у вбивствах журналістів створює негативний вплив на пресу країни, особливо серед журналістів, які займаються потенційно чутливими та спірними питаннями", — додали у Комітеті.

      Хто такий Павло Шеремет?Білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо та періодичних видань. Він працював керівником відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, на "Першому каналі", надалі — на Громадському телебаченні Росії. У 2012 році вів блог журналіста в інтернет-газеті "Українська правда".

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      Теги: Новини України Журналісти ЗМІ Кирило Вишинський Роман Сущенко Павло Шеремет Українці в полоні РФ Володимир Зеленський Новини США
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