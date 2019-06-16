Трамп звинуватив у держзраді імените американське видання: що відомо

Американський президент Дональд Трамп звинуватив у державній зраді журналістів видання The New York Times. Все через матеріал про американські кібератаки на російські енергомережі.

Його вихід у світ очільник Білого дому назвав "віртуальним актом державної зради", передає Deutsche Welle.

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Видання, посилаючись на власні джерела в оточенні американського лідера, опублікувало матеріал про американські кібератаки на російські енергомережі. Вони мали стати "попередженням Путіну".

Так, неназвані джерела в матеріалі розповіли, що розміщення американських шкідливих кодів в комп’ютерних системах російських стратегічних об'єктів – це відповідь на кампанію дезінформації, яку РФ провела під час проміжних виборів у США 2018 року.

Трамп, своєю чергою, заявив, що газета опублікувала неправдиву інформацію.

Те, що відбувається з нашими корумпованими медіа сьогодні. Вони роблять або говорять що завгодно без найменшої думки про наслідки,

– заявив президент США.

.....ALSO, NOT TRUE! Anything goes with our Corrupt News Media today. They will do, or say, whatever it takes, with not even the slightest thought of consequence! These are true cowards and without doubt, THE ENEMY OF THE PEOPLE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 червня 2019 р.

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