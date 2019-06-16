Трамп звинуватив у держзраді імените американське видання: що відомо
Американський президент Дональд Трамп звинуватив у державній зраді журналістів видання The New York Times. Все через матеріал про американські кібератаки на російські енергомережі.
Його вихід у світ очільник Білого дому назвав "віртуальним актом державної зради", передає Deutsche Welle.
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Видання, посилаючись на власні джерела в оточенні американського лідера, опублікувало матеріал про американські кібератаки на російські енергомережі. Вони мали стати "попередженням Путіну".
Так, неназвані джерела в матеріалі розповіли, що розміщення американських шкідливих кодів в комп’ютерних системах російських стратегічних об'єктів – це відповідь на кампанію дезінформації, яку РФ провела під час проміжних виборів у США 2018 року.
Трамп, своєю чергою, заявив, що газета опублікувала неправдиву інформацію.
Те, що відбувається з нашими корумпованими медіа сьогодні. Вони роблять або говорять що завгодно без найменшої думки про наслідки,
– заявив президент США.
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