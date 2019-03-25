Трамп прокоментував підсумки розслідування втручання Росії у вибори в США

Президент США Дональд Трамп прокоментував у своєму Twitter опубліковані тези доповіді спецпрокурора США Роберта Мюллера про російське втручання. Політик заявив, що це "повне і беззаперечне виправдання".

Очільник Білого дому також наголосив, що у зв'язку з розглядом справи багато людей серйозно постраждали. Він сподівається на вивчення питання законності пред'явлення звинувачень.

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Ганебно, що нашій країні довелося пройти через це, що вашому президенту довелося пройти через це,

– заявив Трамп під час брифінгу з журналістами.

Він додав, що вважає звинувачення у зв'язках з Росією найбільш безглуздою історією, про яку коли-небудь чув.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 березня 2019 р.

Розслідування тривало 22 місяці. За цей час в рамках справи були висунуті звинувачення 34 фігурантам, серед яких екс-начальник передвиборчого штабу Трампа Пол Манафорт і колишній адвокат Майкл Коен.

Трамп неодноразово заперечував змову з російською владою і заявляв, що з ними співпрацюють його противники – демократи. Президент США вимагав опублікувати доповідь Мюллера, щоб зняти звинувачення з себе і свого штабу.

Питання з втручанням Росії закрите? Ні. Трампа не звинувачують у втручанні в вибори, проте Росію як і раніше вважають причетною. У доповіді мовиться, що Москва намагалася допомогти передвиборної кампанії Трампа. Основними методами були кібератаки і діяльність "Агентства інтернет-досліджень".