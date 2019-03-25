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      Трамп прокоментував підсумки розслідування втручання Росії у вибори в США

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп прокоментував у своєму Twitter опубліковані тези доповіді спецпрокурора США Роберта Мюллера про російське втручання. Політик заявив, що це "повне і беззаперечне виправдання".

      Очільник Білого дому також наголосив, що у зв'язку з розглядом справи багато людей серйозно постраждали. Він сподівається на вивчення питання законності пред'явлення звинувачень.

      Читайте також: Трамп не був у змові з Росією, – висновок спецпрокурора США

      Ганебно, що нашій країні довелося пройти через це, що вашому президенту довелося пройти через це,
      – заявив Трамп під час брифінгу з журналістами.

      Він додав, що вважає звинувачення у зв'язках з Росією найбільш безглуздою історією, про яку коли-небудь чув.

      Розслідування тривало 22 місяці. За цей час в рамках справи були висунуті звинувачення 34 фігурантам, серед яких екс-начальник передвиборчого штабу Трампа Пол Манафорт і колишній адвокат Майкл Коен.

      Трамп неодноразово заперечував змову з російською владою і заявляв, що з ними співпрацюють його противники – демократи. Президент США вимагав опублікувати доповідь Мюллера, щоб зняти звинувачення з себе і свого штабу.

      Питання з втручанням Росії закрите? Ні. Трампа не звинувачують у втручанні в вибори, проте Росію як і раніше вважають причетною. У доповіді мовиться, що Москва намагалася допомогти передвиборної кампанії Трампа. Основними методами були кібератаки і діяльність "Агентства інтернет-досліджень".

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      Теги: Новини політики Новини Росії Дональд Трамп Вибори у США
      Джерело: 24 Канал
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