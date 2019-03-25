Трамп прокомментировал итоги расследования вмешательства России в выборы в США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем Twitter опубликованы тезисы доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве. Политик заявил, что это "полное и беспрекословное оправдание".

Глава Белого дома также отметил, что в связи с рассмотрением дела многие серьезно пострадали. Он надеется на изучение вопроса законности предъявления обвинений.

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Позорно, что нашей стране пришлось пройти через это, что вашему президенту пришлось пройти через это,

– заявил Трамп во время брифинга с журналистами.

Он добавил, что считает обвинения в связях с Россией наиболее бессмысленной историей, о которой когда-либо слышал.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 березня 2019 р.

Расследование длилось 22 месяца. За это время в рамках дела были предъявлены обвинения 34 фигурантам, среди которых экс-начальник предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и бывший адвокат Майкл Коэн.

Трамп неоднократно отрицал сговор с российскими властями и заявлял, что с ними сотрудничают его противники – демократы. Президент США требовал опубликовать доклад Мюллера, чтобы снять обвинения с себя и своего штаба.

Вопрос с вмешательством России закрыт? Нет. Трампа не обвиняют во вмешательстве в выборы, однако Россию по-прежнему считают причастной. В докладе говорится, что Москва пыталась помочь предвыборной кампании Трампа. Основными методами были кибератаки и деятельности "Агентства интернет-исследований".