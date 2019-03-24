Трамп не был в сговоре с Россией, – вывод спецпрокурора США

Президент США Дональд Трамп не совершал никаких преступлений. А сговора между Россией и избирательным штабом Трампа во время выборов президента США в 2016 году не было.

Об этом сообщил Минюст США, который опубликовал ключевые выводы итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

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"Спецпрокурором не обнаружено, что любой гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия с целью повлиять на президентские выборы 2016 года", – говорится в письме, которое генпрокурор США Уильям Барр направил в Конгресс.

Мюллер также пришел к выводу, что Трамп не совершал никаких преступлений, которые могли бы быть расценены как действия, направленные на препятствование правосудию.

В докладе не обнаружено никаких действий (с стороны Трампа), которые, по нашему мнению, составляли поведение, направленное на воспрепятствование правосудию,

– отмечается в документе.

Там также утверждается, что Россия пыталась влиять на выборы в США в 2016 году с помощью "Агентства интернет-исследований" (так называемой фабрики троллей) и хакерских атак.

Никаких секретных обвинений по итогам расследования не выдвинуто.

Вскоре после победы Трампа на выборах президента США-2016 американские спецслужбы заявили, что Россия могла вмешиваться в президентскую гонку с помощью "Агентства интернет-исследований". РФ пыталась изменить результаты выборов в пользу Трампа, заявляли в США. Россия любые обвинения отвергала.

По данным The New York Times, во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями России или посредниками не менее 100 раз.