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      Трамп не был в сговоре с Россией, – вывод спецпрокурора США

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      Сговора между Россией и избирательным штабом Трампа не было
      Сговора между Россией и избирательным штабом Трампа не было / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп не совершал никаких преступлений. А сговора между Россией и избирательным штабом Трампа во время выборов президента США в 2016 году не было.

      Об этом сообщил Минюст США, который опубликовал ключевые выводы итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

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      "Спецпрокурором не обнаружено, что любой гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия с целью повлиять на президентские выборы 2016 года", – говорится в письме, которое генпрокурор США Уильям Барр направил в Конгресс.

      Мюллер также пришел к выводу, что Трамп не совершал никаких преступлений, которые могли бы быть расценены как действия, направленные на препятствование правосудию.

      В докладе не обнаружено никаких действий (с стороны Трампа), которые, по нашему мнению, составляли поведение, направленное на воспрепятствование правосудию,
      – отмечается в документе.

      Там также утверждается, что Россия пыталась влиять на выборы в США в 2016 году с помощью "Агентства интернет-исследований" (так называемой фабрики троллей) и хакерских атак.

      Никаких секретных обвинений по итогам расследования не выдвинуто.

      Вскоре после победы Трампа на выборах президента США-2016 американские спецслужбы заявили, что Россия могла вмешиваться в президентскую гонку с помощью "Агентства интернет-исследований". РФ пыталась изменить результаты выборов в пользу Трампа, заявляли в США. Россия любые обвинения отвергала.

      По данным The New York Times, во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями России или посредниками не менее 100 раз.

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      Теги: Новости политики Расследования Новости России Выборы в США Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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