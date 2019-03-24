Трамп не був у змові з Росією, – висновок спецпрокурора США
Президент США Дональд Трамп не скоював жодних злочинів. А змови між Росією і виборчим штабом Трампа під час виборів президента США у 2016 році не було.
Про це повідомив Мін'юст США, який опублікував ключові висновки підсумкової доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера.
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"Спецпрокурором не виявлено, що будь-який громадянин США або посадова особа передвиборної кампанії Трампа вступали у змову або ж, знаючи про це, координували з Росією зусилля вплинути на президентські вибори 2016 року", – мовиться в листі, який генпрокурор США Вільям Барр скерував до Конгресу.
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Джерело: 24 Канал
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