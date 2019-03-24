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      Трамп не був у змові з Росією, – висновок спецпрокурора США

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      Змови між Росією і виборчим штабом Трампа не було
      Змови між Росією і виборчим штабом Трампа не було / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп не скоював жодних злочинів. А змови між Росією і виборчим штабом Трампа під час виборів президента США у 2016 році не було.

      Про це повідомив Мін'юст США, який опублікував ключові висновки підсумкової доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера.

      Читайте також: Мюллер знайшов можливі докази зв'язку екс-радника Трампа з WikiLeaks

      "Спецпрокурором не виявлено, що будь-який громадянин США або посадова особа передвиборної кампанії Трампа вступали у змову або ж, знаючи про це, координували з Росією зусилля вплинути на президентські вибори 2016 року", – мовиться в листі, який генпрокурор США Вільям Барр скерував до Конгресу.

      Новина доповнюється…

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      Теги: Дональд Трамп Новини США Вибори у США Новини Росії Розслідування Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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