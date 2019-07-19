Верховна Рада у цифрах: хто, як та за скільки працював у парламенті

Повноваження Верховної Ради 8 скликання добігають кінця. 24 канал проаналізував і підрахував головні цифри роботи парламенту – від кількості робочих днів і прийнятих законів до сум, витрачених з бюджету на зарплати депутатам.

Інформацію про цифри 24 каналу надали в управлінні справами апарату Верховної Ради та аналітики громадянської мережі ОПОРА.

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Скільки працювали депутати

З 27 листопада 2014 року по 19 липня 2019 року чинна Верховна Рада відпрацювала 1461 календарний день. З них у пленарному режимі – 398 днів. На роботу у комітетах, комісіях, фракціях, групах було використано ще 316 днів. Робота з виборцями склала 284 дні.

Вихідні і святкові – 463 дні. У апараті ВРУ наголосили, що ці самі 463 дні вихідних і святкових мали всі українці за цей же період часу, згідно з календарем, затвердженим державою.



Робочі дні ВР

Успіхи законотворчості

За 4 роки і 8 місяців роботи, за даними апарату ВР, всього за цю каденцію парламентарі зареєстрували 6465 законопроектів, розглянули – 3515, а прийняли з них – 987 законів.

У ОПОРІ нарахували загалом 13677 законодавчих ініціатив. З них:

проектів закону – 7690;

проектів постанови – 5922;

пропозиції президента до закону – 50;

проект заяви – 1.

А також 4 проекти кодексів: 2 Виборчого кодексу, Трудового та Кодексу України з процедур банкрутства.

Крім депутатів (83,6%), законопроекти реєстрував Камбін – 1063 (13.8%) та Президент – 197 (2.6%).

Найбільше законопроектів зареєстрували нардепи:

Олег Ляшко – 284;

Віктор Галасюк – 266;

Михайло Головко – 230.

Найменше законопроектів зареєстрував Сергій Клюєв – 0, Павло Балога та Денис Омельянович – по 1.



Успіхи законотворчої діяльності

Скільки законопроектів зареєстрували фракції, картина виглядає наступним чином. (У дужках – вказано кількість законопроектів, які були розглянуті).

"Блок Петра Порошенка" – 1622 законопроекти (933);

"Народний фронт" – 901 (479);

"Опозиційний блок" – 723 (322);

"Батьківщина" – 406 (238);

"Відродження" – 311 (168);

"Самопоміч" – 298 (161);

"Воля народу" – 199 (92);

нардепи, що не входять до фракцій і груп – 1439 (721).

Загалом найбльша кількість як зареєстрованих, так і ухвалених законопроектів стосувалася економічної політики та галузевого розвитку, зазначили в ОПОРІ. Проте найефективніше Рада голосувала за проекти законів, що стосуються міжнародних угод.

Відмінники та прогульники

Відмінники за відвідуваністю, ті хто пропустили найменшу кількість голосувань із 22198 (з тих, хто став депутатом із початку каденції Ради):

Іван Спориш – 10

Андрій Парубій – 15

Микола Величкович – 133

Михайло Бондар – 176

Віктор Пинзеник – 310



Дисципліна і прогули у ВР

Прогульники, або ті, хто пропустили найбільшу кількість голосувань:

Сергій Клюєв – 99%

Дмитро Ярош – 98%

Юхим Звягільський – 94,2%

Андрій Білецький – 94,1%

Костянтин Жеваго – 93,6%

Вячеслав Богуслаєв – 93,4%

Денис Омельянович – 91,6%

Порахували у ОПОРІ і найбалакучіших нардепів:

Олег Ляшко – 1333 виступи (2 доби 1 год 4 хв 41 с)

Ірина Геращенко – 1149 виступів (1 доба 17 год 8 хв 35 с)

Андрій Парубій – 1729 виступів (1 доба 1 год 30 хв 2 с)

Оксана Сироїд – 436 виступів (20 год 36 хв 31 с)

Юрій Левченко – 851 виступ (20 год 4 хв 9 с)



Найактивніші спікери у ВР

Скільки грошей витратили на ВР

З 27 листопада 2014 року по 30 червня 2019 року народні депутати України восьмого скликання отримали з державного бюджету заробітну плату на загальну суму 469 мільйонів 12 тисяч 200 гривень.

Найбільшу заробітну плату отримав Віктор Пинзеник – 1 мільйон 396 тисяч 400 гривень, найменшу – Дмитро Ярош у сумі 615 тисяч 600 гривень.

Крім цього, у 2014-2019 роках з державного бюджету гроші витрачали на:

закордонні відрядження народних депутатів України – 38 мільйонів 253 тисячі 600 гривень;

відрядження у межах України – 1 мільйон 339 тисяч 400 гривень;

компенсацію вартості проїзду територією депутатам – 54 мільйони 78 тисяч 500 гривень;

компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера нардепам – 153 мільйони 692 тисячі 100 гривень.

На ремонт у будівлі Верховної Ради за термін роботи ВРУ восьмого скликання використано 22 мільйони 235 тисяч 500 гривень.



Витрати на ВР 8 скликання

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