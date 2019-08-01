Невже Богдан буде прем'єром: реакція соцмереж на його відставку

Голова Офісу Президента Андрій Богдан написав заяву на звільнення за власним бажанням. Українці активно обговорюють цю новину та припускають, яку нову посаду може обійняти чиновник.

Богдан пропрацював головою Офісу Президента лише 2 місяці. Проте, за цей час українці створили дві петиції з вимогою звільнити Богдана, які набрали необхідні 25 тисяч голосів. Попри те, Зеленський відмовлявся звільнити чиновника.

Біографія: Богдан іде у відставку з посади голови Офісу Президента: що про нього відомо

1 серпня джерела 24 каналу повідомили, що Богдан сам подає у відставку. Раніше в одному з інтерв'ю голова ОП припускав, що може помінятися посадами із Сергієм Шефіром і стати першим помічником Зеленського.

Водночас, інші джерела пишуть, що звільнення Богдана було умовою американської сторони для зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. У США триває розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського, юристом якого до призначення в ОП був Богдан.

Юзери активно обговорюють бажання Богдана піти у відставку. Частина українців вже припускають, на яку нову посаду піде Богдан. Серед варіантів – крісло прем'єр-міністра, спікера парламенту, генерального прокурора тощо.

Також, частина користувачів жартують, що Богдан подав у відставку через конфлікт з мером Києва Віталієм Кличко.

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Найсмішніші реакції на відставку Богдана:

Перший пішов...

Богдан всьо?

Невже буде Богдан прем'єром?

Андрій Богдан написав заяву на звільнення. Тепер ОПУ очолить Богдан Андрій.

Богдан зробив свою справу - Богдан може йти.

Тепер питання: Богдан - прем'єр? генпрокурор? спікер Ради?

Там не до кінця розказали :"Богдан написав заяву на звільнення,але наказав Зеленському її не підписувати".

Андрій Богдан подав на розлучення.

Кличко – Богдан 1:0.

Богдан написав заяву про відставку. Лєнка так і сказала, або я, або ця сучка.

На прохання товаришів з США, Богдан покинув апарат "Зе".

Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента pic.twitter.com/Ob4UNGYhHY — Вашингтонский Обком (@_Fashington) August 1, 2019

В мережу потрапила відеоз'омка зеленського, коли той дізнався, що богдан подав у відставку. pic.twitter.com/GlzIPUFq36 — Yes! Dopeless (@_dopeless) August 1, 2019

Глава Офиса президента Андрей Богдан сегодня написал заявление об отставке pic.twitter.com/OqeMbkJv6O — d'Omar ️ (@dOmar12985555) August 1, 2019

Богдан наехал на Кличко. Кличко поехал в США. Богдан написал заявление об отставке. Совпадение? Не думаю! pic.twitter.com/haVLFSFGk2 — Львовский метрополитен (@natohawks) August 1, 2019

Богдан премьер ребята, не думайте ни хуя. Запомните этот твит — Хуйовий пиздець (25+) (@YakuiPizdec) August 1, 2019