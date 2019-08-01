22:47
1 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Металевий батько Лукашенко. Магічний суперник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:50, сьогодні
      Вєсті.UA: Ляшко вийшов на тропу війни. "Слуга народу" буде їздити на велосипеді
      Вєсті.UA
      20:00, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Невже Богдан буде прем'єром: реакція соцмереж на його відставку

      1824 Читать новость на русском
      Реакція соцмереж на відставку Богдана
      Реакція соцмереж на відставку Богдана / Колаж з Тwitter

      Голова Офісу Президента Андрій Богдан написав заяву на звільнення за власним бажанням. Українці активно обговорюють цю новину та припускають, яку нову посаду може обійняти чиновник.

      Богдан пропрацював головою Офісу Президента лише 2 місяці. Проте, за цей час українці створили дві петиції з вимогою звільнити Богдана, які набрали необхідні 25 тисяч голосів. Попри те, Зеленський відмовлявся звільнити чиновника.

      Біографія: Богдан іде у відставку з посади голови Офісу Президента: що про нього відомо

      1 серпня джерела 24 каналу повідомили, що Богдан сам подає у відставку. Раніше в одному з інтерв'ю голова ОП припускав, що може помінятися посадами із Сергієм Шефіром і стати першим помічником Зеленського.

      Водночас, інші джерела пишуть, що звільнення Богдана було умовою американської сторони для зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. У США триває розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського, юристом якого до призначення в ОП був Богдан.

      Юзери активно обговорюють бажання Богдана піти у відставку. Частина українців вже припускають, на яку нову посаду піде Богдан. Серед варіантів – крісло прем'єр-міністра, спікера парламенту, генерального прокурора тощо.

       

      Також, частина користувачів жартують, що Богдан подав у відставку через конфлікт з мером Києва Віталієм Кличко.

      Важливо: Чи може Андрій Богдан стати прем'єр-міністром

      Найсмішніші реакції на відставку Богдана:

      • Перший пішов...
      • Богдан всьо?
      • Невже буде Богдан прем'єром?
      • Андрій Богдан написав заяву на звільнення. Тепер ОПУ очолить Богдан Андрій.
      • Богдан зробив свою справу - Богдан може йти.
      • Тепер питання: Богдан - прем'єр? генпрокурор? спікер Ради?
      • Там не до кінця розказали :"Богдан написав заяву на звільнення,але наказав Зеленському її не підписувати".
      • Андрій Богдан подав на розлучення.
      • Кличко – Богдан 1:0.
      • Богдан написав заяву про відставку. Лєнка так і сказала, або я, або ця сучка.
      • На прохання товаришів з США, Богдан покинув апарат "Зе".

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      blog_ava
      Богдан подав у відставку з посади голови Офісу Президента, – джерела
      сьогодні
      9058
      Теги: Офіс Президента Новини України Новини політики Андрій Богдан Курйозні новини Меми
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про втрату близької людини на фронті та червоні лінії у Раді: інтерв'ю з Олександрою Устіновою
      сьогодні , 22:36 Про втрату близької людини на фронті та червоні лінії у Раді: інтерв'ю з Олександрою Устіновою
      Людмила Кушнір 34
      Головні новини 1 серпня: звільнення Богдана, що зміниться в Україні в серпні
      сьогодні , 22:06 Головні новини 1 серпня: звільнення Богдана, що зміниться в Україні в серпні
      780
      Нарушение прав, запрет на купание в Херсонесе и Бакальская коса исчезает: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Нарушение прав, запрет на купание в Херсонесе и Бакальская коса исчезает: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Невже Богдан буде прем'єром: реакція соцмереж на його відставку
      сьогодні , 21:29 Невже Богдан буде прем'єром: реакція соцмереж на його відставку
      1822
      Будівництво "Північного потоку-2" під загрозою зриву? Що пишуть про ситуацію західні ЗМІ
      сьогодні , 21:20 Будівництво "Північного потоку-2" під загрозою зриву? Що пишуть про ситуацію західні ЗМІ
      Світлана Попова 7984
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук