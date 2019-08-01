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      Чому Богдан міг подати у відставку: припущення експерта

      710 Читать новость на русском
      Андрій Богдан
      Андрій Богдан / pravda.com.ua

      З'явилося фото ймовірної заяви Андрія Богдана на звільнення за власним бажанням з посади голови Офісу Президента України. Якщо вона не виявиться фейком, то може бути зумовлена декількома причинами. Серед них – конфлікт з президентом Зеленським або ж ймовірні наміри обійняти іншу посаду.

      Таку думку в коментарі 24 каналу висловив політичний експерт Михайло Басараб.

      Зверніть увагу! Богдан подав у відставку з посади голови Офісу Президента, – джерела

      "Якщо ця заява – наслідок конфлікту з Зеленським або якийсь демарш Богдана, то очевидно, що це не задля нових посад. Це – відхід вбік від процесів та від особи президента", – зазначив він. 

      Та якщо ж ця заява погоджена з президентом, це може бути складною грою, спрямованою на те, щоб він посів іншу посаду,
      – додав Басараб.

      Й пояснив, що зараз Богдан сконцентрував на собі певний негатив через декілька заяв. Мовиться про інформацію, що він має неабиякий вплив на Зеленського, його публічний конфлікт з Кличком, зв'язки з Портновим тощо.

      За словами політолога, Богдан почав накопичувати негативний репутаційний потенціал. Можливо, він зараз за місяць до того, як має зібратися парламент й голосувати за Кабмін та інші ключові посади в держав, бере такий тайм-аут. 

      Щоб певним чином відійти у тінь, зняти з себе прискіпливу увагу суспільства. Для того, щоб потім з "свіжим" іміджем кандидувати на посаду генпрокурора, наприклад. Адже є чутки, що вона йому цікавіша, аніж посада керівника Офісу Президента,
      – зазначив експерт.

      Він також припустив, що це може бути інформаційним вкидом, тож не варто робити передчасні висновки до офіційної заяви.

      Читайте також: Богдан іде у відставку з посади голови Офісу Президента – що про нього відомо

      Про відставку Богдана з посади керівника Офісу Президента 24 каналу повідомили власні джерела. Сам він наразі не коментує ЗМІ цю інформацію.


      Заява Богдана про відставку з посади голови Офісу Президента / Фото 24 каналу

       

       

      blog_ava
      Богдан подав у відставку з посади голови Офісу Президента, – джерела
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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