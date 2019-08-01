Чому Богдан міг подати у відставку: припущення експерта

З'явилося фото ймовірної заяви Андрія Богдана на звільнення за власним бажанням з посади голови Офісу Президента України. Якщо вона не виявиться фейком, то може бути зумовлена декількома причинами. Серед них – конфлікт з президентом Зеленським або ж ймовірні наміри обійняти іншу посаду.

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив політичний експерт Михайло Басараб.

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"Якщо ця заява – наслідок конфлікту з Зеленським або якийсь демарш Богдана, то очевидно, що це не задля нових посад. Це – відхід вбік від процесів та від особи президента", – зазначив він.

Та якщо ж ця заява погоджена з президентом, це може бути складною грою, спрямованою на те, щоб він посів іншу посаду,

– додав Басараб.

Й пояснив, що зараз Богдан сконцентрував на собі певний негатив через декілька заяв. Мовиться про інформацію, що він має неабиякий вплив на Зеленського, його публічний конфлікт з Кличком, зв'язки з Портновим тощо.

За словами політолога, Богдан почав накопичувати негативний репутаційний потенціал. Можливо, він зараз за місяць до того, як має зібратися парламент й голосувати за Кабмін та інші ключові посади в держав, бере такий тайм-аут.

Щоб певним чином відійти у тінь, зняти з себе прискіпливу увагу суспільства. Для того, щоб потім з "свіжим" іміджем кандидувати на посаду генпрокурора, наприклад. Адже є чутки, що вона йому цікавіша, аніж посада керівника Офісу Президента,

– зазначив експерт.

Він також припустив, що це може бути інформаційним вкидом, тож не варто робити передчасні висновки до офіційної заяви.

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Про відставку Богдана з посади керівника Офісу Президента 24 каналу повідомили власні джерела. Сам він наразі не коментує ЗМІ цю інформацію.



Заява Богдана про відставку з посади голови Офісу Президента / Фото 24 каналу