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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У "Слузі народу" назвали відставку Богдана "тролінгом" та натякнули на його підвищення

      2107 Читать новость на русском
      У "Слузі народу" не зрозуміли, що відбувається із відставкою Богдана
      У "Слузі народу" не зрозуміли, що відбувається із відставкою Богдана / Getty Images

      Неоднозначна інформація про відставку голови Офісу Президента Андрія Богдана могла бути перевіркою реакції на його ймовірне "підвищення". Окрім того, у Богдана "є почуття гумору".

      Неоднозначна заява, яка викликала резонанс серед українців і про яку написали низка ЗМІ, є "елементом тролінгу". Так ситуацію прокоментувала майбутня нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк у коментарі "112 Україна".

      Реакція: Це схоже на жарт, – у "Слузі народу" прокоментували відставку Богдана

      Вона зізналася, що у "Слузі народу" не зрозуміли, що відбувається. Однак при цьому Василевська-Смаглюк додала, що Богдан – "людина з почуттям гумору".

      Богдан виглядає як людина, яка бажає піти у відставку? 
      – поцікавилася вона іронічно у відповідь.

      Новообрана депутатка допустила, що це була перевірка ставлення суспільства до «можливого походу у відставку або до підвищення, наприклад, на посаду генерального прокурора".

      То Богдан подав у відставку чи ні?

      Ніхто нічого не коментує по суті. Низка ЗМІ ввеечеі 1 серпня поширили заяву про відставку, яку нібито написав Андрій Богдан. Однак заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка спростував інформацію, наголосивши – "не дочекаєтесь". Також про заяву очільника ОП не чув нічого і представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук. Не знає нічого і прес-секретар Зеленського Юлія Мендель. 

      Що ще відомо про відставку Богдана?
      Раніше в одному з інтерв'ю голова ОП припускав, що може помінятися посадами із Сергієм Шефіром і стати першим помічником Зеленського. Українці припускають, що Богдан може перейти на іншу посаду: по контролю силових структур, фіскальних органів, прем'єр-міністра, генпрокурора тощо.

      Окрім того, звільнення Богдана могло бути умовою американської сторони для зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. У США триває розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського, юристом якого до призначення в ОП був Богдан.


      Заява Богдана про відставку з посади голови Офісу Президента / Фото 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Андрій Богдан Офіс Президента ЗМІ
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