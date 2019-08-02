У "Слузі народу" назвали відставку Богдана "тролінгом" та натякнули на його підвищення

Неоднозначна інформація про відставку голови Офісу Президента Андрія Богдана могла бути перевіркою реакції на його ймовірне "підвищення". Окрім того, у Богдана "є почуття гумору".

Неоднозначна заява, яка викликала резонанс серед українців і про яку написали низка ЗМІ, є "елементом тролінгу". Так ситуацію прокоментувала майбутня нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк у коментарі "112 Україна".

Реакція: Це схоже на жарт, – у "Слузі народу" прокоментували відставку Богдана

Вона зізналася, що у "Слузі народу" не зрозуміли, що відбувається. Однак при цьому Василевська-Смаглюк додала, що Богдан – "людина з почуттям гумору".

Богдан виглядає як людина, яка бажає піти у відставку?

– поцікавилася вона іронічно у відповідь.

Новообрана депутатка допустила, що це була перевірка ставлення суспільства до «можливого походу у відставку або до підвищення, наприклад, на посаду генерального прокурора".

То Богдан подав у відставку чи ні?

Ніхто нічого не коментує по суті. Низка ЗМІ ввеечеі 1 серпня поширили заяву про відставку, яку нібито написав Андрій Богдан. Однак заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка спростував інформацію, наголосивши – "не дочекаєтесь". Також про заяву очільника ОП не чув нічого і представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук. Не знає нічого і прес-секретар Зеленського Юлія Мендель.

Що ще відомо про відставку Богдана?

Раніше в одному з інтерв'ю голова ОП припускав, що може помінятися посадами із Сергієм Шефіром і стати першим помічником Зеленського. Українці припускають, що Богдан може перейти на іншу посаду: по контролю силових структур, фіскальних органів, прем'єр-міністра, генпрокурора тощо.



Окрім того, звільнення Богдана могло бути умовою американської сторони для зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. У США триває розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського, юристом якого до призначення в ОП був Богдан.



Заява Богдана про відставку з посади голови Офісу Президента / Фото 24 каналу