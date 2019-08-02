12:30
2 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Металевий батько Лукашенко. Магічний суперник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:50, 1 серпня
      Вєсті.UA: Ляшко вийшов на тропу війни. "Слуга народу" буде їздити на велосипеді
      Вєсті.UA
      20:00, 1 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Чи залишиться керівник офісу президента Андрій Богдан на посаді: думка експерта

      146 Читать новость на русском
      В офісі Зеленського спростовують інформацію про звільнення Андрія Богдана
      В офісі Зеленського спростовують інформацію про звільнення Андрія Богдана / Facebook

      Якби керівник офісу президента Андрія Богдана справді хотів звільнитися, то все було б інакше. Але поки складно говорити, чи залишиться Богдан на цій посаді.

      Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

      Читайте також: Богдан ймовірно іде у відставку з посади голови Офісу Президента: що про нього відомо

      За словами експерта, не виключено, що Андрій Богдан таким чином грає з мером Києва Віталієм Кличком через скандал, що між ними розгорівся.

      Що відомо про можливу відставку Віталія Кличка і конфлікт з Андрієм Богданом? 24 липня 2019 року глава офісу президента Андрій Богдан звернувся до Кабінету Міністрів з проханням розглянути відставку Віталія Кличка з посади голови КМДА. Віталій Кличко заявив, що не збирається здаватися і боротиметься ся за посаду мера Києва. Пізніше Богдан заявив, що йому пропонували хабар від імені мера Києва. Кличко відповів, що не "уповноважував жодну особу на переговори".

      Попри чутки про можливе звільнення Андрія Богдана з посади керівника офісу президента Зеленського навряд чи він очолить новий уряд. Швидше за все, новим прем’єром буде прозахідна фігура. Водночас важко сказати, чи залишиться Богдан на своїй посаді. Конкретики немає. Можливо, перейде працювати в судову систему, про що зараз говорять,
      – підкреслив Микола Давидюк.

      Що відомо про звільнення керівника офісу президента України Андрія Богдана? Ввечері 1 серпня ЗМІ повідомили, що Андрій Богдан написав заяву на звільнення за власним бажанням. За даними деяких джерел, після свого звільнення Богдан мав вступити на посаду голови Вищої ради правосуддя. За даними джерел LIGA.net, звільнення Богдана було умовою американської сторони для зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. У США, як відомо, триває розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського, юристом якого був Богдан.

      Пізніше заступник керівника ОПУ Руслан Рябошапка спростував і назвав "дурницею" інформацію про те, що Андрій Богдан має намір подати у відставку. Представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук також розповів, що нічого не чув про відставку Богдана. Лідер пропрезидентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав, що це схоже на жарт.

      Андрій Богдан Зеленський
      Перші призначення Володимира Зеленського / інфографіка 24 каналу

       

       

      blog_ava
      Головні новини 1 серпня: звільнення Богдана, що зміниться в Україні в серпні
      сьогодні
      7657
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Богдан Володимир Зеленський Віталій Кличко Офіс Президента
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Лох не вимре: як у "ДНР" та "ЛНР" наживаються на бажаючих стати росіянами
      сьогодні , 12:00 Лох не вимре: як у "ДНР" та "ЛНР" наживаються на бажаючих стати росіянами
      Олексій Чибісов 299
      Скільки будуть заробляти нові нардепи: інфографіка
      сьогодні , 11:20 Скільки будуть заробляти нові нардепи: інфографіка
      Яніна Ткачук 5840
      Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      сьогодні , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      1169
      Будівництво "Північного потоку-2" під загрозою зриву? Що пишуть про ситуацію західні ЗМІ
      сьогодні , 10:03 Будівництво "Північного потоку-2" під загрозою зриву? Що пишуть про ситуацію західні ЗМІ
      Світлана Попова 11432
      Путін вбиває авіаударами і брехнею, – Bild викриває пропаганду Росії
      сьогодні , 08:50 Путін вбиває авіаударами і брехнею, – Bild викриває пропаганду Росії
      Світові Медіа 1582
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук