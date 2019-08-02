Чи залишиться керівник офісу президента Андрій Богдан на посаді: думка експерта

Якби керівник офісу президента Андрія Богдана справді хотів звільнитися, то все було б інакше. Але поки складно говорити, чи залишиться Богдан на цій посаді.

Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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За словами експерта, не виключено, що Андрій Богдан таким чином грає з мером Києва Віталієм Кличком через скандал, що між ними розгорівся.

Що відомо про можливу відставку Віталія Кличка і конфлікт з Андрієм Богданом? 24 липня 2019 року глава офісу президента Андрій Богдан звернувся до Кабінету Міністрів з проханням розглянути відставку Віталія Кличка з посади голови КМДА. Віталій Кличко заявив, що не збирається здаватися і боротиметься ся за посаду мера Києва. Пізніше Богдан заявив, що йому пропонували хабар від імені мера Києва. Кличко відповів, що не "уповноважував жодну особу на переговори".

Попри чутки про можливе звільнення Андрія Богдана з посади керівника офісу президента Зеленського навряд чи він очолить новий уряд. Швидше за все, новим прем’єром буде прозахідна фігура. Водночас важко сказати, чи залишиться Богдан на своїй посаді. Конкретики немає. Можливо, перейде працювати в судову систему, про що зараз говорять,

– підкреслив Микола Давидюк.

Що відомо про звільнення керівника офісу президента України Андрія Богдана? Ввечері 1 серпня ЗМІ повідомили, що Андрій Богдан написав заяву на звільнення за власним бажанням. За даними деяких джерел, після свого звільнення Богдан мав вступити на посаду голови Вищої ради правосуддя. За даними джерел LIGA.net, звільнення Богдана було умовою американської сторони для зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. У США, як відомо, триває розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського, юристом якого був Богдан.



Пізніше заступник керівника ОПУ Руслан Рябошапка спростував і назвав "дурницею" інформацію про те, що Андрій Богдан має намір подати у відставку. Представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук також розповів, що нічого не чув про відставку Богдана. Лідер пропрезидентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав, що це схоже на жарт.



Перші призначення Володимира Зеленського / інфографіка 24 каналу