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      Богдан заявил, что ему предлагали взятку: НАБУ открыло дело

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      Богдан заявил, что ему предлагали взятку
      Богдан заявил, что ему предлагали взятку / Getty Images

      Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного предложения 20 миллионов долларов, как взятки главе офиса президента Андрею Богдану для того, чтобы он "не двигал" главу КГГА Виталия Кличко.

      НАБУ завело дело еще в четверг, 1 августа. Эту информацию подтвердило ведомство на своей странице в Facebook.

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      По его словам, дело возбуждено по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).

      За что Богдану предлагали взятку? Накануне глава Офиса президента на пресс-конференции рассказал, что Кличко якобы признался ему, что не контролирует Киевсовет. Мол, там есть 2-3 человек, которые контролируют группы депутатов.

      "Ко мне подходил адвокат одного из таких "смотрящих" и сообщил, что работа с местным бюджетом Киева позволяет им получать 40 миллионов долларов в год. Он попросил не двигать главу КГГА и предложил этот бюджет поделить пополам", – добавил Андрей Богдан.

      Зато городской голова Киева Виталий Кличко обратился в НАБУ из-за заявления руководителя Офиса Президента Андрея Богдана. Он подчеркнул, что такие высказывания Богдана подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги НАБУ Расследования Коррупция Виталий Кличко Взятка Андрей Богдан
      Источник: 24 канал
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