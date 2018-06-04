Перевірка Савченко на поліграфі: юрист пояснила, чи суд братиме це до уваги

Українське законодавство і не забороняє, і не дозволяє використовувати поліграф, або "детектор брехні", відтак перевірку на ньому застосовують не тільки у кримінальному, а й у цивільному та адміністративному процесах. Щоправда, суд не є зобов'язаним враховувати дані поліграфа як докази.

Таку заяву зробила юрист, експерт-кримінолог Анна Маляр, передає "Гордон".

Читайте також: Савченко вирішила припинити голодування

"Українське законодавство не дозволяє та не забороняє використовувати поліграф. Тому діє принцип: усе, що не заборонено законом, – дозволено. Єдине – комп'ютерний поліграф дозволяють використовувати в роботі з особовим складом органів внутрішніх справ. Щоправда, конкретна особа має дати на це свою згоду. Не можна, щоб людина була у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Процедура також є виключеною під час серцево-судинних хвороб і вагітності", – підкреслила експерт.

Водночас вона зауважила, враховуючи, що поліграф не заборонено, його використовують не тільки у кримінальному, а й у цивільному та адміністративному процесах.

"Результати експертизи на поліграфі суд може враховувати як докази. Головне слово тут "може". Тобто суд не є зобов'язаним враховувати дані поліграфа як докази у справі Савченко. По суті, суд може діяти на власний розсуд", – підкреслює юрист.

Крім того Анна Маляр переконує, що до перевірки на поліграфі вдаються в тому разі, якщо підозрюваний плутається у свідченнях.

З огляду на все, у Савченко не було протипоказань для проходження експертизи на поліграфі. І вже суд вирішить, брати ці результати до уваги, чи ні. Навіть у тих країнах, де використання поліграфа дозволено, суди не є зобов'язаними враховувати результати експертиз. Річ у тім, що вчені ще не визначилися до кінця з достовірністю даних такої експертизи. А у кримінальному провадженні такі результати не можуть бути єдиним доказом. До такої експертизи переважно вдаються, якщо є якісь протиріччя в показаннях. Тобто потрібні й інші докази. Провину Савченко не може бути підтверджено самим лише поліграфом,

– підсумувала фахівець.

Нагадаємо, 4 червня Служба безпеки України оприлюднила результати допиту на "детекторі брехні" народного депутата України Надії Савченко, відповідно до яких політикиня обговорювала плани насильницького повалення конституційного ладу та розробила чіткий план теракту в урядовому кварталі у Києві.