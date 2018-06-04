Проверка Савченко на полиграфе: юрист объяснила, или суд примет это во внимание

Украинское законодательство не запрещает, и не разрешает использовать полиграф, или "детектор лжи", но проверку на нем применяют не только в уголовном, но и в гражданском и административном процессах. Правда, суд не обязан учитывать данные полиграфа как доказательства.

Такое заявление сделала юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр, передает "Гордон".

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"Украинское законодательство не разрешает и не запрещает использовать полиграф. Поэтому действует принцип: все, что не запрещено законом, – разрешено. Единственное – компьютерный полиграф позволяют использовать в работе с личным составом органов внутренних дел. Правда, конкретное лицо должно дать на это свое согласие. Нельзя, чтобы человек был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Процедура также является исключенным во время сердечно-сосудистых болезней и беременности", – подчеркнула эксперт.

В то же время она заметила, учитывая, что полиграф не запрещен, его используют не только в уголовном, но и в гражданском и административном процессах.

"Результаты экспертизы на полиграфе суд может учитывать как доказательства. Главное слово здесь "может". То есть суд не обязан учитывать данные полиграфа как доказательства в деле Савченко. По сути, суд может действовать по собственному усмотрению", – подчеркивает юрист.

Кроме того Анна Маляр убеждает, что к проверке на полиграфе прибегают в том случае, если подозреваемый путается в показаниях.

Учитывая все, у Савченко не было противопоказаний для прохождения экспертизы на полиграфе. И уже суд решит, брать эти результаты в расчет, или нет. Даже в тех странах, где использование полиграфа разрешено, суды не являются обязанными учитывать результаты экспертиз. Дело в том, что ученые еще не определились до конца с достоверностью данных такой экспертизы. А в уголовном производстве такие результаты не могут быть единственным доказательством. К такой экспертизе прибегают преимущественно, если есть какие-то противоречия в показаниях. То есть нужны и другие доказательства. Вину Савченко не может быть подтверждено только полиграфом,

– подытожила специалист.

Напомним, 4 июня Служба безопасности Украины обнародовала результаты допроса на "детекторе лжи" народного депутата Украины Надежды Савченко, согласно которых политик обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя и разработала четкий план теракта в правительственном квартале в Киеве.