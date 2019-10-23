Дубинский, Арахамия и полиграф: как будут проверять нардепов и какие это будет иметь последствия

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и председатель фракции Давид Арахамия пройдут проверку на полиграфе из-за скандала с возможным подкупом их однопартийцев. Что это значит – читайте в материале 24 канала.

Руководство фракции "Слуга народа" подозревает, что если не все, то некоторые из 11 депутатов получили каждый по 30 тысяч долларов за отказ голосовать за один антикоррупционный законопроект на заседании Комитета Верховной Рады. Поэтому этим 11 нардепам Офис Президента и предлагает пройти тест на полиграфе.

Читайте также: Офис Президента подозревает руководство налогового комитета Рады в коррупции

В том, почему должна состояться проверка "Слуг народа" на детекторе лжи, и смогут ли они обмануть полиграф – давайте разбираться вместе.

Почему "Слуги народа" должны пройти полиграф?

Потому что на заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. Есть подозрение, что отказались не просто так. По словам главы фракции Давида Арахамии, за голосование "против" или за блокирование процесса предлагали 30 тысяч долларов.



Антона Яценко неоднократно обвиняли в причастности к различным "схемам"

В чем суть проблемы? Объясняем: по данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

Актуально: Большой скандал в "Слуге народа": мажоритарщик Бужанский рассказал свою версию

Оказалось, что только пять членов комитета от "Слуги народа" хотят уничтожить монополию Яценко. 11 "слуг народа" принципиально заняли сторону одиозного экс-нардепа. Среди них – люди Коломойского, а именно – Александр Дубинский и Ольга Василевская.

Кто из "слуг народа"не голосовал за отмену коррупционной схемы?

Ирина Аллахвердиева;

Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;

Дарья Володина;

Юлия Диденко;

Александр Дубинский;

Виктория Кинзбурская;

Алексей Ковалев;

Анна Колесник;

Алексей Леонов;

Анастасия Ляшенко;

Евгений Петруняк.

Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам:​

Элла Репина – не была на заседании;

Андрей Холодов – отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.

После того, как поднялся публичный скандал, Дубинский и Арахамия обменялись обвинениями во лжи относительно вероятного подкупа нардепов-однопартийцев. В конце концов, нардепы сошлись на том, что оба пройдут проверку на полиграфе.

Когда их проверят на детекторе лжи?

В среду, 23 октября, в 20:00. Обещают, что все это действо состоится в прямом эфире. В комментарии 24 каналу Давид Арахамия рассказал, что проверка состоится в Киеве на улице Грушевского возле гостиницы "Киев" в определенное время. Все будет происходить открыто.

О чем их будут спрашивать?

О сути скандала и о менее значимых вещах, типа того, относятся ли они к мужскому полу. Это – стандартная схема, по которой проводят тестирование полиграфологи. Во время тестирования они используют набор из значимых и незначимых вопросов. Последние сформулированы так, что на них невозможно ответить "нет", не солгав хотя бы частично.

Эксклюзив 24 канала: Арахамия прокомментировал скандал с коррупцией в "Слуге народа", полиграф и конфликт с Дубинским

Тестирование начинают с этих незначительных вопросов. Так специалист получает необходимые базовые значения, которые помогут ему определить реакцию тела человека на ложь при отсутствии стресса. Затем – переходит к более значимым. В данном случае – о коррупционной составляющей при голосовании.

Смогут ли они обмануть полиграф?

Запросто. Полиграф регистрирует физиологические реакции: дыхание, давление, расширение капилляров, двигательную активность – всего до девяти различных измерений. Полиграфолог, который проводит исследование, должен определенным образом предоставить толкование психофизиологических реакций человека, отраженным в виде данных, и сделать вывод относительно искренности показаний допрашиваемого.



Специалисты давно спорят о том, можно ли обмануть полиграф

Сами полиграфологи утверждают, что обмануть полиграф невозможно. Беспристрастные специалисты отмечают, что почти в трети случаев результаты не соответствуют действительности. Главным образом потому, что физиологическая реакция человека необязательно связана с предоставлением ложной информации. Человек, который боится незаслуженных обвинений, будет потеть так же сильно, как и человек, который боится разоблачения. На давление, дыхание и двигательную активность могут влиять различные факторы – от заболеваний до количества выпитого кофе. В этом тестировании все зависит исключительно от мастерства и опытности полиграфолога и его умения точно интерпретировать результаты зафиксированных реакций.

Если они соврут, что им за это будет?

Это испортит им репутацию. Но никаких юридических последствий результаты проверки на детекторе лжи не имеют.

Важно: Порошенко не пришел на проверку на полиграфе: какие последствия

"Полиграф – не всегда последняя истина. Есть немало случаев, когда человек или слишком волнуется, или имеет определенные физиологические особенности, и не может полиграф установить: правду человек говорит, или нет", – пояснила 24 каналу член правления "Центра противодействия коррупции" Елена Щербань.

Что будет дальше?

Посмотрим, чем закончится тестирование. Президент Владимир Зеленский уже заявил, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если эта проверка установит, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, то ими "должны заняться антикоррупционные органы".

"Честное и объективное расследование должно снять все вопросы и дать ответы – какими бы горькими они были. Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку касательно "решения вопросов". И если подозрения оправдаются – мы с такими депутатами попрощаемся", – сказал глава государства.

Президент отметил, что такой механизм – "простой и прозрачный, намного лучше, чем выяснение отношений через социальные сети и телеграмм-каналы".