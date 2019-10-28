"Слуг народу" скликали на зустріч: Дубінський прокоментував скандал через хабар

"Слуга народу" проведе засідання фракції в атмосфері суворої конфіденційності. Кореспондентам 24 каналу вдалося поговорити з Олександром Дубінським. Він є одним з 11 депутатів членів фінансового комітету. До якого і є питання щодо того, чи могли їм пропонувати хабар.

Олександр Дубінський уже з впевненістю говорить про те, що цей скандал розбурхали його колеги зі "Слуги народу" і що саме вони мають понести за це відповідальність. Він також планує підіймати це питання на засіданні фракції.

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Нардеп розповів, що нібито це зробили ті люди, які не хотіли, аби фінансовий комітет, членом якого він є, розглядав питання про легалізацію ігрового бізнесу.

"Є постанова Верховної Ради, яка розподіляє назви комітетів, які повноваження стосуються їх сфери дії. В рамках розподілу повноважень комітетів, ігровий бізнес повинен розглядатися та рекомендуватися Верховній Раді до голосування фінансовим комітетом парламенту. Цей фейковий скандал із хабарями, який розганявся, був необхідний для того, щоб зараз тихо передати цей законопроєкт в економічний комітет. Який немає ні повноважень, ні експертизи для того, щоб це законопроєкт розглядати", – заявив Дубинський.

Коли кореспонденти 24 каналу перепитали його: "Чому він не підтримував законопроєкт, який скасовує ці прокладки електронні майданчики, через які держава втрачає по 1 мільйону гривень щодня?". Він сказав, що законопроєкт про який йдеться не скасовував ці дії. Це питання на засіданні фракції буде 100% обговорюватися.

САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів у розмірі 30 тисяч доларів кожним з 11 нардепів від "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради.

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