САП викликає на допит усіх депутатів із фінансового комітету Ради
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що дійсно підписав повістки із викликом на допит усім народним депутатам 0 членам фінансового комітету Верховної Ради України.
Причому повістки Холодницький підписав, за його ж словами, "незалежно від фракції", до якої належить той чи інший депутат. Про це розповіли в Укрінформі.
Про ситуацію у фінансовому комітету: "Слуг народу" скликали на зустріч, Дубінський прокоментував скандал через хабар
"Такі повістки всім (членам фінансового комітету – 24 канал) були сьогодні (30 жовтня – 24 канал) вислані. Тепер кожен з них (депутатів, які отримають повістки від САП – 24 канал), якщо навіть не виходить із часом, може зв'язатися із прокурором – телефон вказаний у повістці – й домовитися про конкретний час (допиту – 24 канал)", – розповів Холодницький.
Про яке кримінальне провадження мовиться?
САП розпочала кримінальне провадження проти усіх 11 депутатів "Слуги народу" із фінансового комітету Ради за фактом можливого отримання хабаря у розмірі 30 тисяч доларів.
Мовиться про голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки нерухомості на засіданні Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
Хто з депутатів під підозрою?
11 "слуг народу", які не голосували за знищення корупційної схеми:
- Ірина Аллахвердієва,
- Ольга Василевська-Смаглюк,
- Дар'я Володіна,
- Юлія Діденко,
- Олександр Дубінський,
- Вікторія Кінзбурська,
- Олексій Ковальов,
- Ганна Колісник,
- Олексій Леонов,
- Анастасія Ляшенко,
- Євген Петруняк.
Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія й Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.