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      САП викликає на допит усіх депутатів із фінансового комітету Ради

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      Холодницький заявив, що САП потрібні свідчення депутатів фінкомітету
      Холодницький заявив, що САП потрібні свідчення депутатів фінкомітету / EBA

      Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що дійсно підписав повістки із викликом на допит усім народним депутатам 0 членам фінансового комітету Верховної Ради України.

      Причому повістки Холодницький підписав, за його ж словами, "незалежно від фракції", до якої належить той чи інший депутат. Про це розповіли в Укрінформі.

      Про ситуацію у фінансовому комітету: "Слуг народу" скликали на зустріч, Дубінський прокоментував скандал через хабар

      "Такі повістки всім (членам фінансового комітету – 24 канал) були сьогодні (30 жовтня – 24 канал) вислані. Тепер кожен з них (депутатів, які отримають повістки від САП – 24 канал), якщо навіть не виходить із часом, може зв'язатися із прокурором – телефон вказаний у повістці – й домовитися про конкретний час (допиту – 24 канал)", – розповів Холодницький.

      Про яке кримінальне провадження мовиться?

      САП розпочала кримінальне провадження проти усіх 11 депутатів "Слуги народу" із фінансового комітету Ради за фактом можливого отримання хабаря у розмірі 30 тисяч доларів.

      Мовиться про голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки нерухомості на засіданні Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

      Хто з депутатів під підозрою?

      11 "слуг народу", які не голосували за знищення корупційної схеми:

      1. Ірина Аллахвердієва,
      2. Ольга Василевська-Смаглюк,
      3. Дар'я Володіна,
      4. Юлія Діденко,
      5. Олександр Дубінський,
      6. Вікторія Кінзбурська,
      7. Олексій Ковальов,
      8. Ганна Колісник,
      9. Олексій Леонов,
      10. Анастасія Ляшенко,
      11. Євген Петруняк.

      Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія й Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Верховна Рада Слуга народу Назар Холодницький САП
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