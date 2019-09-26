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      Богдан був у Росії поруч з Азаровим напередодні відмови від асоціації з ЄС у 2013, – "Схеми"

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      Андрій Богдан в делегації Миколи Азарова у Росії в 2013 році
      Андрій Богдан в делегації Миколи Азарова у Росії в 2013 році / "Схеми"

      Андрій Богдан у 2019 очолює Офіс Президента Володимира Зеленського. А в 2013 він був у складі урядової делегації Миколи Азарова на переговорах у Санкт-Петербурзі. Зміна політики уряду після повернення делегації з Росії, власне, призвела до Революції Гідності.

      Азаров з росіянами перемовлявся 19 та 20 листопада 2013 року. І вже наступного дня після повернення з Росії – 21 листопада – український уряд кардинально змінив геополітичний курс: з євроінтеграції на проросійськість. Про це розповіли журналісти-розслідувачі програми "Схеми".

      Примітно, що Верховний Суд визнав законним призначення Богдана главою ОП

      Мовиться про припинення підготовки України до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Саме це рішення уряду викликало протести українців і вилилося в Революцію Гідності. 

      Нагадаємо, Угоду мали підписати у Вільнюсі 29 листопада 2013. Янукович полетів до Литви, але так і не підписав цей документ – хоча на Майдані Незалежності вже розпочалися протести.

      Чи Андрій Богдан дійсно літав до Росії в листопаді 2013?

      Літав – про це свідчать дані про перетин Богданом російського кордону. Ці дані "Схеми" дістали з внутрішньої системи прикордонників РФ. До того ж, прізвище Богдана значиться у складі делегації, а цей офіційний документ журналісти отримали у відповідь на запит.

      Делегація
      Делегація України у 2013 на переговорах у Росії / Колаж "Схем"

      Андрій Богдан на той час обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики та радника Миколи Азарова.

      Зауважимо, що в складі тієї ж делегації були віцепрем'єр Юрій Бойко, посол України в РФ Володимир Єльченко, а також кілька міністрів із заступниками.

      Чи відомо, якою тоді була позиція Богдана?

      Ні – не відомо, якою саме була позиція особисто Андрія Богдана щодо зміни геополітичного курсу в бік Росії. Журналісти "Схем" наголосили, що Богдан регулярно відмовляється відповідати на запитання щодо цього, та й на письмовий запит в ОП "Схемам" відповіли відмовою в інтерв'ю.

      Зеленський
      У 2019 Богдан – чи не найближча людина до президента Зеленського

      Журналісти встановили: коли Євромайдан вже тривав, Азаров нагородив Богдана почесною грамотою Кабміну (клопотання від 23 грудня 2013 року).

      Виходить, Андрій Богдан прийняв цю нагороду в той час, коли на Хрещатику вже стояли намети протестувальників. Він узяв цю нагороду вже після того, як "Беркут" побив студентів. І отримав її від прем'єра Азарова, уряд якого і зупинив євроінтеграцію. З яким він разом літав на перемовини в Санкт-Петербург напередодні,
      – підсумовують у розслідуванні "Схем".

      Андрій Богдан працював в уряді протягом усієї Революції Гідності, звільнили його лише 5 березня 2014 року – вже за прем'єра Яценюка. Детально біографію чинного голови Офісу Президента читайте у матеріалі 24 каналу.

      Відео програми "Схеми" щодо візиту Богдана до Росії:

      У лютому 2019 були п'яті роковини розстрілів на Майдані: хроніка кривавих подій – у сюжеті 24 каналу.

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      Теги: Новини політики Новини України ЗМІ Андрій Богдан Новини Росії Микола Азаров Віктор Янукович Арсеній Яценюк Євромайдан Угода про асоціацію
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