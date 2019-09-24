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      Верховний суд визнав законним призначення Богдана главою ОП

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      Андрій Богдан
      Андрій Богдан / Фото з відкритих джерел

      Верховний суд України відхилив апеляційну скаргу щодо указу президента Володимира Зеленського про призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента.

      Відповідне рішення опубліковано в реєстрі судових рішень. Суд не знайшов підстав для задоволення скарги. Крім того судді визнали, що рішення суду першої інстанції було прийнято без порушень.

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      Варто зазначити, що суд також постановив, що особа може оскаржити рішення влади тільки тоді, якщо цей акт стосується безпосередньо її прав і свобод.

      Позов про визнання указу Зеленського незаконним подавала організація "Громадський люстраційний комітет", на її думку, Богдан підпадає під закон про люстрацію і не може обіймати посаду глави Адміністрації президента, яку тепер перейменовано в Офіс президента.

      Що передбачає люстрація в Україні?Мовиться про встановлену Законом "Про очищення влади" або рішенням суду заборону певним фізичним особам обіймати визначені посади: перебувати на службі (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування строком до 10 років.

      Чому Андрій Богдан потрапив під люстрацію?Богдан працював на високих посадах в урядах екс-президента Віктора Януковича та прем’єра Миколи Азарова. Так, у 2007-2010 роках Богдан був заступником міністра юстиції, потім – заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011 роки) і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014 роки).

      Тож Богдан мав би підпадати під дію закону про очищення влади, тобто – про люстрацію і не мав би обіймати жодні державні посади. Проте при схваленні закону посади голови Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП, хоча й викликає певне невдоволення, однак є цілком законним.

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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Богдан Офіс Президента Люстрація Верховний суд України Судді
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