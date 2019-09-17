Зеленський оголосив догани заступникам Богдана

Президент Володимир Зеленський оголосив догани двом заступникам глави Офісу президента Кирилу Тимошенку і Сергію Трофімову.

а сайті глави держави повідомили, що догани винесено за неналежне виконання посадових обов’язків. Зокрема, це відбулось за результатами робочої поїздки президента у Дніпропетровську область.

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В документі не вказано, як саме "не впорались" зі своїми службовими обов’язками заступники Богдана.

Кирило Тимошенко на запитання журналістів за що йому винесли догану, ухилився від прямої відповіді, і сказав: "Хто більше працює – той більше доган отримує".

Хто такі Сергій Трофімов і Кирило Тимошенко?

Тридцятирічний Кирило Тимошенко створив відеообраз кандидата в президенти Володимира Зеленського. Продакшн Тимошенко GoodMedia знімав усі ролики Зеленського і найвідоміший ролик кампанії — виклик Петра Порошенка на дебати на стадіон. Тимошенко також спілкується з журналістами і частково дублює обовʼязки пресслужби.



Кирило Тимошенко / фото НВ



Сергій Трофімов – виконавчий продюсер "95 Кварталу", один із головних сценаристів кіно- та телепродуктів "кварталу", у тому числі серіалу "Слуга народу". Він став першим заступником президентської канцелярії, який відповідає за співпрацю ОП з регіонами по лінії обласних та районних держадміністрацій.



Сергій Трофімов / Українська правда

Що відомо про скандал із Центральним мостом у Дніпрі?

Будівництво Центрального, або, як його ще називають, Нового мосту у Дніпрі стало приводом для парі між президентом Зеленським та мером Борисом Філатовим, яке вони уклали всередині липня.



Тоді Зеленський сказав: якщо реконструкцію мосту не завершать за два місяці, до 14 вересня, Філатов піде у відставку. Мер Дніпра ці наміри підтвердив.



Міст було відкрито достроково – за тиждень до обумовленого терміну. Але через декілька днів після відкриття за з'ясування обставин реконструкції об'єкту взялася прокуратура Дніпропетровщини. Силовики перевіряли факти можливого привласнення бюджетних коштів під час ремонту. ​



Відремонтований Центральний міст Дніпра / Інформатор



14 вересня під час робочої поїдки до Дніпра президент оглянув відремонтований міст. Він проїхався мостом, підтвердив, що його встигли відкрити, однак поразки у парі не визнав. На думку Зеленського, якість ремонту переправи ще треба перевірити. Глава держави заявив, що бачить певні "розбірки" між мером міста Філатовим, СБУ і науковцями. Глава держави пообіцяв відрядити в місто комісію і оцінити рівень робіт.



5 підозрюваних оголосили у розшук через переховування від слідства. Серед них – троє високопосадовців мерії Дніпра. Зокрема, заступник Бориса Філатова – Михайло Лисенко.





Оголошений у розшук заступник мера Дніпра – Михайло Лисенко/ фото з соцмереж

Зеленський особисто перевірив міст, через який уклав парі з Філатовим: висновки