Зеленський оголосив догани заступникам Богдана
Президент Володимир Зеленський оголосив догани двом заступникам глави Офісу президента Кирилу Тимошенку і Сергію Трофімову.
а сайті глави держави повідомили, що догани винесено за неналежне виконання посадових обов’язків. Зокрема, це відбулось за результатами робочої поїздки президента у Дніпропетровську область.
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В документі не вказано, як саме "не впорались" зі своїми службовими обов’язками заступники Богдана.
Кирило Тимошенко на запитання журналістів за що йому винесли догану, ухилився від прямої відповіді, і сказав: "Хто більше працює – той більше доган отримує".
Хто такі Сергій Трофімов і Кирило Тимошенко?
Тридцятирічний Кирило Тимошенко створив відеообраз кандидата в президенти Володимира Зеленського. Продакшн Тимошенко GoodMedia знімав усі ролики Зеленського і найвідоміший ролик кампанії — виклик Петра Порошенка на дебати на стадіон. Тимошенко також спілкується з журналістами і частково дублює обовʼязки пресслужби.
Кирило Тимошенко / фото НВ
Сергій Трофімов – виконавчий продюсер "95 Кварталу", один із головних сценаристів кіно- та телепродуктів "кварталу", у тому числі серіалу "Слуга народу". Він став першим заступником президентської канцелярії, який відповідає за співпрацю ОП з регіонами по лінії обласних та районних держадміністрацій.
Сергій Трофімов / Українська правда
Що відомо про скандал із Центральним мостом у Дніпрі?
Будівництво Центрального, або, як його ще називають, Нового мосту у Дніпрі стало приводом для парі між президентом Зеленським та мером Борисом Філатовим, яке вони уклали всередині липня.
Тоді Зеленський сказав: якщо реконструкцію мосту не завершать за два місяці, до 14 вересня, Філатов піде у відставку. Мер Дніпра ці наміри підтвердив.
Міст було відкрито достроково – за тиждень до обумовленого терміну. Але через декілька днів після відкриття за з'ясування обставин реконструкції об'єкту взялася прокуратура Дніпропетровщини. Силовики перевіряли факти можливого привласнення бюджетних коштів під час ремонту.
Відремонтований Центральний міст Дніпра / Інформатор
14 вересня під час робочої поїдки до Дніпра президент оглянув відремонтований міст. Він проїхався мостом, підтвердив, що його встигли відкрити, однак поразки у парі не визнав. На думку Зеленського, якість ремонту переправи ще треба перевірити. Глава держави заявив, що бачить певні "розбірки" між мером міста Філатовим, СБУ і науковцями. Глава держави пообіцяв відрядити в місто комісію і оцінити рівень робіт.
5 підозрюваних оголосили у розшук через переховування від слідства. Серед них – троє високопосадовців мерії Дніпра. Зокрема, заступник Бориса Філатова – Михайло Лисенко.
Оголошений у розшук заступник мера Дніпра – Михайло Лисенко/ фото з соцмереж
Зеленський особисто перевірив міст, через який уклав парі з Філатовим: висновки