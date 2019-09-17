Зеленский объявил выговоры заместителям Богдана
Президент Владимир Зеленский объявил выговоры двум заместителям главы Офиса президента Кириллу Тимошенко и Сергею Трофимову.
На сайте главы государства сообщили, что выговор вынесен за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. В частности, это произошло по результатам рабочей поездки президента в Днепропетровскую область.
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В документе не указано, как именно "не справились" со своими служебными обязанностями заместители Богдана.
Кирилл Тимошенко на вопрос журналистов, за что ему вынесли выговор, уклонился от прямого ответа, и сказал: "Кто больше работает – тот больше выговоров получает".
Кто такие Сергей Трофимов и Кирилл Тимошенко?
Тридцатилетний Кирилл Тимошенко создал видеообраз кандидата в президенты Владимира Зеленского. Продакшн Тимошенко GoodMedia снимал все ролики Зеленского и самый известный ролик кампании – вызов Петра Порошенко на дебаты на стадион. Тимошенко также общается с журналистами и частично дублирует обязанности пресс-службы.
Кирилл Тимошенко / фото НВ
Сергей Трофимов – исполнительный продюсер "95 Квартала", один из главных сценаристов кино- и телепродуктов "Квартала", в том числе сериала "Слуга народа". Он стал первым заместителем президентской канцелярии, который отвечает за сотрудничество ОП с регионами по линии областных и районных госадминистраций.
Сергей Трофимов / Украинская правда
Что известно о скандале с Центральным мостом в Днепре?
Строительство Центрального, или, как его еще называют, Нового моста в Днепре стало поводом для пари между президентом Зеленским и мэром Борисом Филатовым, которое они заключили в середине июля.
Тогда Зеленский сказал: если реконструкцию моста не завершат за два месяца, до 14 сентября, Филатов уйдет в отставку. Мэр Днепра эти намерения подтвердил.
Мост был открыт досрочно – за неделю до оговоренного срока. Но через несколько дней после открытия за выяснение обстоятельств реконструкции объекта взялась прокуратура Днепропетровщины. Силовики проверяли факты возможного присвоения бюджетных средств во время ремонта.
Отремонтированный Центральный мост Днепра / Информатор
14 сентября во время рабочей поездки в Днепр президент осмотрел отремонтированный мост. Он проехался по мосту, подтвердил, что его успели открыть, однако поражения в пари не признал. По мнению Зеленского, качество ремонта еще надо проверить. Глава государства заявил, что видит определенные "разборки" между мэром города Филатовым, СБУ и учеными. Глава государства пообещал направить в город комиссию и оценить уровень работ.
5 подозреваемых объявили в розыск – они скрываются от следствия. Среди них – трое высокопоставленных чиновников мэрии Днепра. В частности, заместитель Бориса Филатова – Михаил Лысенко.
Объявленный в розыск заместитель мэра Днепра – Михаил Лысенко/ фото из соцсетей
Зеленский лично проверил мост, из-за которого заключил пари с Филатовым: выводы