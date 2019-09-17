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      Зеленский объявил выговоры заместителям Богдана

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      Андрей Богдан и Владимир Зеленский
      Андрей Богдан и Владимир Зеленский / rian.com.ua

      Президент Владимир Зеленский объявил выговоры двум заместителям главы Офиса президента Кириллу Тимошенко и Сергею Трофимову.

      На сайте главы государства сообщили, что выговор вынесен за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. В частности, это произошло по результатам рабочей поездки президента в Днепропетровскую область.

      По теме: Скандал вокруг Центрального моста Днепра: заместителя Филатова объявили в розыск

      В документе не указано, как именно "не справились" со своими служебными обязанностями заместители Богдана.

      Кирилл Тимошенко на вопрос журналистов, за что ему вынесли выговор, уклонился от прямого ответа, и сказал: "Кто больше работает – тот больше выговоров получает".

      Кто такие Сергей Трофимов и Кирилл Тимошенко?

      Тридцатилетний Кирилл Тимошенко создал видеообраз кандидата в президенты Владимира Зеленского. Продакшн Тимошенко GoodMedia снимал все ролики Зеленского и самый известный ролик кампании – вызов Петра Порошенко на дебаты на стадион. Тимошенко также общается с журналистами и частично дублирует обязанности пресс-службы.


      Кирилл Тимошенко / фото НВ

      Сергей Трофимов – исполнительный продюсер "95 Квартала", один из главных сценаристов кино- и телепродуктов "Квартала", в том числе сериала "Слуга народа". Он стал первым заместителем президентской канцелярии, который отвечает за сотрудничество ОП с регионами по линии областных и районных госадминистраций.


      Сергей Трофимов / Украинская правда

      Что известно о скандале с Центральным мостом в Днепре?

      Строительство Центрального, или, как его еще называют, Нового моста в Днепре стало поводом для пари между президентом Зеленским и мэром Борисом Филатовым, которое они заключили в середине июля.

      Тогда Зеленский сказал: если реконструкцию моста не завершат за два месяца, до 14 сентября, Филатов уйдет в отставку. Мэр Днепра эти намерения подтвердил.

      Мост был открыт досрочно – за неделю до оговоренного срока. Но через несколько дней после открытия за выяснение обстоятельств реконструкции объекта взялась прокуратура Днепропетровщины. Силовики проверяли факты возможного присвоения бюджетных средств во время ремонта. ​

      Отремонтированный Центральный мост Днепра / Информатор

      ​14 сентября во время рабочей поездки в Днепр президент осмотрел отремонтированный мост. Он проехался по мосту, подтвердил, что его успели открыть, однако поражения в пари не признал. По мнению Зеленского, качество ремонта еще надо проверить. Глава государства заявил, что видит определенные "разборки" между мэром города Филатовым, СБУ и учеными. Глава государства пообещал направить в город комиссию и оценить уровень работ.

      5 подозреваемых объявили в розыск – они скрываются от следствия. Среди них – трое высокопоставленных чиновников мэрии Днепра. В частности, заместитель Бориса Филатова – Михаил Лысенко.


      Объявленный в розыск заместитель мэра Днепра – Михаил Лысенко/ фото из соцсетей

      Зеленский лично проверил мост, из-за которого заключил пари с Филатовым: выводы

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      Теги: Новости политики Новости Украины Офіс Президента Владимир Зеленский Андрей Богдан
      Источник: 24 Канал
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