Верховный суд признал законным назначение Богдана главой ОП

Верховный суд Украины отклонил апелляционную жалобу относительно указа президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента.

Соответствующее решение опубликовано в реестре судебных решений. Суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы. Кроме того судьи признали, что решение суда первой инстанции было принято без нарушений.

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Стоит отметить, что суд также постановил, что лицо может обжаловать решение власти только тогда, если этот акт касается непосредственно его прав и свобод.

Иск о признании указа Зеленского незаконным подавала организация "Общественный люстрационный комитет", по ее мнению, Богдан подпадает под закон о люстрации и не может занимать должность главы Администрации президента, которую теперь переименован в Офис президента.

Что предусматривает люстрация в Украине?Речть идет об установленном Законом "Об очистке власти" или решению суда запрете определенным физическим лицам занимать определенные должности: находиться на службе (кроме выборных должностей) в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком до 10 лет.

Почему Андрей Богдан попал под люстрацию?Богдан работал на высоких должностях в правительствах экс-президента Виктора Януковича и премьера Николая Азарова. Так, в 2007-2010 годах Богдан был заместителем министра юстиции, затем – заместителем министра Кабинета министров (2010-2011 годы) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013–2014 годы).



Поэтому Богдан должен подпадать под действие закона об очищении власти, то есть – о люстрации и не должен занимать никаких государственных должностей. Однако при принятии закона должности главы Администрации Президента и его заместителей были выведены из-под государственной службы. Поэтому назначение Богдана главой АП, хотя и вызывает определенное недовольство, однако вполне законно.