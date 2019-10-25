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      Підозра Богдану: Горбатюк розповів, у якій справі фігурував очільник Офісу Президента

      1789 Читать новость на русском
      Андрій Богдан
      Андрій Богдан / Getty images

      У Генпрокуратурі справді розглядали Андрія Богдана як імовірного фігуранта справи про вплив на суддів. Втім, керівництво відомства увесь час блокувало розслідування.

      Про це розповів колишній очільник Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк в інтерв’ю "Громадському Радіо".

      Так, в його управлінні вважали: Богдан впливав на судові рішення, які зобов’язали Україну виплатити понад 3 мільярди гривень за гарантіями корпорації "Єдині енергетичні системи" перед російським Міноборони.

      Цікаво: Рябошапка вважає, що злочинної групи Януковича не існувало, – Горбатюк

      Є дійсно справа, у якій були прийняті судові рішення, які не могли насправді бути прийняті ні за яких умов. Вони на Україну поклали 3,2 мільярда гривень боргу і виплату 32 мільйонів гривень Російській Федерації,
      – наголосив Горбатюк.

      За його словами, в його управлінні підготували проєкти повідомлень низці суддів, але керівництво ГПУ хід справи блокувало.

      У цій справі є низка осіб, які сприяли прийняттю рішень, і серед цих осіб перевіряли також і Богдана,
      – додав експрокурор.

      Що ще відомо про ситуацію? Про те, що ГПУ може готувати підозру очільнику Офісу Президента Андрію Богдану стало відомо 24 жовтня. Низка ЗМІ поширила цю інформацію з посиланням на неназвані джерела. Втім, у Генпрокуратурі журналістам 24 каналу цю інформацію не підтвердили.

      Що каже сам Богдан?

      • Він називає інформацію фейком;
      • Звинувачує у її розповсюдженні п’ятого українського президента Петра Порошенка і його прессекретаря Святослава Цеголка.
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      сьогодні
      20141
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Гроші Новини політики Скандал Андрій Богдан ГПУ Україна – Росія Судді Рішення суду
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