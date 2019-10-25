Подозрение Богдану: Горбатюк рассказал, по какому делу фигурировал глава Офиса Президента

В Генпрокуратуре действительно рассматривали Андрея Богдана как вероятного фигуранта дела о влиянии на судей. Впрочем, руководство ведомства все время блокировало расследование.

Об этом рассказал бывший глава Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в интервью "Общественному Радио".

Да, в его управлении считали: Богдан влиял на судебные решения, которые обязали Украину выплатить более 3 миллиардов гривен по гарантиям корпорации "Единые энергетические системы" перед российским Минобороны.

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Есть действительно дело, в котором были приняты судебные решения, которые не могли на самом деле быть приняты ни при каких условиях. Они на Украину положили 3,2 миллиарда гривен долга и выплату 32 миллионов гривен Российской Федерации,

– отметил Горбатюк.

По его словам, в его управлении подготовили проекты сообщений ряду судей, но руководство ГПУ ход дела блокировало.

В этом деле есть ряд лиц, которые способствовали принятию решений, и среди этих лиц проверяли также и Богдана,

– добавил экс-прокурор.

Что еще известно о ситуации?О том, что ГПУ может готовить подозрение главе Офиса Президента Андрей Богдану стало известно 24 октября. Ряд СМИ распространил эту информацию со ссылкой на неназванные источники. Впрочем, в Генпрокуратуре журналистам 24 канала эту информацию не подтвердили.

Что говорит сам Богдан?