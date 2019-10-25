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      Подозрение Богдану: Горбатюк рассказал, по какому делу фигурировал глава Офиса Президента

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      Андрей Богдан
      Андрей Богдан / Getty images

      В Генпрокуратуре действительно рассматривали Андрея Богдана как вероятного фигуранта дела о влиянии на судей. Впрочем, руководство ведомства все время блокировало расследование.

      Об этом рассказал бывший глава Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в интервью "Общественному Радио".

      Да, в его управлении считали: Богдан влиял на судебные решения, которые обязали Украину выплатить более 3 миллиардов гривен по гарантиям корпорации "Единые энергетические системы" перед российским Минобороны.

       Интересно: Рябошапка считает, что преступной группы Януковича не было, – Горбатюк

      Есть действительно дело, в котором были приняты судебные решения, которые не могли на самом деле быть приняты ни при каких условиях. Они на Украину положили 3,2 миллиарда гривен долга и выплату 32 миллионов гривен Российской Федерации,
      – отметил Горбатюк.

      По его словам, в его управлении подготовили проекты сообщений ряду судей, но руководство ГПУ ход дела блокировало.

      В этом деле есть ряд лиц, которые способствовали принятию решений, и среди этих лиц проверяли также и Богдана,
      – добавил экс-прокурор.

      Что еще известно о ситуации?О том, что ГПУ может готовить подозрение главе Офиса Президента Андрей Богдану стало известно 24 октября. Ряд СМИ распространил эту информацию со ссылкой на неназванные источники. Впрочем, в Генпрокуратуре журналистам 24 канала эту информацию не подтвердили.

      Что говорит сам Богдан?

      • Он называет информацию фейком;
      • Обвиняет в ее распространении пятого украинского президента Петра Порошенко и его пресс-секретаря Святослава Цеголко.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Скандал Решение суда Судьи Украина – Россия ГПУ Андрей Богдан
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