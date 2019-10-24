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      Підозра Богдану: глава Офісу Президента звинуватив Порошенка у розповсюдженні фейків

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      Андрій Богдан
      Андрій Богдан / Getty images

      Генпрокуратура може вручити Андрію Богдану підозру через порушення закону під час роботи в Кабміні за головування Миколи АзарОВА. Така інформація ширилась ЗМІ 24 жовтня. Однак, схоже, сам глава ОПУ спростував ці повідомлення.

      Окрім того, він звинуватив у поширенні фейків п’ятого українського президента Петра Порошенка та, очевидно, його прессекретаря Святослава Цеголка. Відповідний допис Богдан розмістив на своїй фейсбук-сторінці.

      Основне: Богдану можуть вручити підозру: у ГПУ поки нічого не знають

      У ньому, у звичній для нього манері, Богдан звертається до Порошенка та Цеголка.

      Петро Олексійович дякую, що не забуваєте. Все що ви вмієте разом з Вашим партнером Курченком – продукувати фейки. Повірте і я про Вас пам’ятаю! Святик, я знаю це ти. Готуйся,
      – написав він.

      До допису Богдан доєднав скріншоти із фейсбук-стрічки, у якій майорять новини про нього під заголовками: "ГПУ готує Богдану підозру за роботу на Азарова – ЗМІ" та "ЗМІ: Укроборонпром у 5 разів переплатив фірмам заступника Богдана".

      Що відомо про підозру Богдану? Низка ЗМІ поширили інформацію про те, що в Управлінні спецрозслідування ГПУ обговорювали підстави для повідомлення про підозру Андрію Богдану. Чинного очільника ОПУ начебто підозрюють у порушенні закону під час роботи в Кабміні Миколи Азарова, який зараз переховується за кордоном.

      Богдан нібито сприяв винесенню судами рішень про незаконне стягнення з України 3,1 мільярда гривень за держгарантіями корпорації "Єдині енергетичні системи України" перед Міністерством оборони Росії. Такий крок було зроблено для притягнення до кримінальної відповідальності ексголови ЄЕСУ та лідера партії "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

      Втім, у Генпрокуратурі 24 каналу повідомили, що наразі не мають інформації про таку підозру.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Андрій Богдан Петро Порошенко Скандал
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