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      Подозрение Богдану: глава Офиса Президента обвинил Порошенко в распространении фейков

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      Андрей Богдан
      Андрей Богдан / Getty images

      Генпрокуратура может вручить Андрею Богдану подозрение из-за нарушения закона во время работы в Кабмине под руководством Николая Азарова. Такая информация ширилась СМИ 24 октября. Однако, похоже, сам глава ОПУ опроверг эти сообщения.

      Кроме того, он обвинил в распространении фейков пятого украинского президента Петра Порошенко и, очевидно, его прессекретаря Святослава Цеголко. Соответствующее сообщение Богдан разместил на своей странице в фейсбук.

       Основное: Богдану могут вручить подозрение: в ГПУ пока ничего не знают

      В нем, в привычной для него манере, Богдан обращается к Порошенко и Цеголко.

      Петр Алексеевич благодарю, что не забываете. Все что вы умеете вместе с Вашим партнером Курченко – продуцировать фейки. Поверьте и я о Вас помню! Святик, я знаю это ты. Готовься,
      – написал он.

      К записи Богдан присоединил скриншоты из фейсбук-ленты, в которой пестрят новости о нем под заголовками: "ГПУ готовит Богдану подозрение за работу на Азарова – СМИ" и "СМИ: Укроборонпром в 5 раз переплатил фирмам заместителя Богдана".

      Что известно о подозрении Богдану?
      Ряд СМИ распространили информацию о том, что в Управлении спецрасследования ГПУ обсуждали основания для сообщения о подозрении Андрею Богдану. Действующего главу ОПУ якобы подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова, который сейчас скрывается за границей.

      Богдан якобы способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 миллиарда гривен за госгарантиями корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России. Такой шаг был сделан для привлечения к уголовной ответственности экс-главы ЕЭСУ и лидера партии "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

      Впрочем, в Генпрокуратуре 24 канала сообщили, что пока не имеют информации о таком подозрении.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины ГПУ Скандал Петр Порошенко Андрей Богдан
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