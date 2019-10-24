Подозрение Богдану: глава Офиса Президента обвинил Порошенко в распространении фейков

Генпрокуратура может вручить Андрею Богдану подозрение из-за нарушения закона во время работы в Кабмине под руководством Николая Азарова. Такая информация ширилась СМИ 24 октября. Однако, похоже, сам глава ОПУ опроверг эти сообщения.

Кроме того, он обвинил в распространении фейков пятого украинского президента Петра Порошенко и, очевидно, его прессекретаря Святослава Цеголко. Соответствующее сообщение Богдан разместил на своей странице в фейсбук.

Основное: Богдану могут вручить подозрение: в ГПУ пока ничего не знают

В нем, в привычной для него манере, Богдан обращается к Порошенко и Цеголко.

Петр Алексеевич благодарю, что не забываете. Все что вы умеете вместе с Вашим партнером Курченко – продуцировать фейки. Поверьте и я о Вас помню! Святик, я знаю это ты. Готовься,

– написал он.

К записи Богдан присоединил скриншоты из фейсбук-ленты, в которой пестрят новости о нем под заголовками: "ГПУ готовит Богдану подозрение за работу на Азарова – СМИ" и "СМИ: Укроборонпром в 5 раз переплатил фирмам заместителя Богдана".

Что известно о подозрении Богдану?

Ряд СМИ распространили информацию о том, что в Управлении спецрасследования ГПУ обсуждали основания для сообщения о подозрении Андрею Богдану. Действующего главу ОПУ якобы подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова, который сейчас скрывается за границей.



Богдан якобы способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 миллиарда гривен за госгарантиями корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России. Такой шаг был сделан для привлечения к уголовной ответственности экс-главы ЕЭСУ и лидера партии "Батькивщины" Юлии Тимошенко.



Впрочем, в Генпрокуратуре 24 канала сообщили, что пока не имеют информации о таком подозрении.