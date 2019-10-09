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      Богдан тиснув на Конституційний суд на користь Януковича, – ЗМІ

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      Богдан ймовірно тиснув на суддю Конституційного суду
      Богдан ймовірно тиснув на суддю Конституційного суду / kyivpost.com

      Керівник ОПУ Андрій Богдан здійснював тиск на суддю Конституційного суду. Богдан хотів, аби суддя виніс рішення на користь експрезидента-втікача Віктора Януковича.

      Колишній суддя Конституційного суду Петро Стецюк дав свідчення проти Андрія Богдана, пише Kyiv Post.

      Зверніть увагу: Богдан вважає акції "Ні капітуляції" проплаченими: активісти вимагають відставки

      Богдана називають фігурантом кримінальної справи про узурпацію влади Януковичем.

      Що відомо про узурпацію влади Януковичем? 30 вересня 2010 року Конституційний суд у закритому режимі скасував політичну реформу від 2004 року. Таким чином було фактично повернуто в дію Конституцію 1996 року, а разом із нею – президентсько-парламентську форму правління.

      Завдяки цьому Віктор Янукович розширив свої повноваження, перебравши частину тих, що належали Верховній Раді та Кабміну. Він міг самостійно визначати кандидатуру прем'єр-міністра, призначати і звільняти голову СБУ та міністрів, обирати голову Фонду держмайна та Антимонопольного комітету, керувати роботою Кабміну.

      Тоді, у 2010 році, багато експертів називати це "узурпацією влади", адже Янукович у сумнівний спосіб отримав значно більше повноважень, аніж надали йому виборці.

      Після Євромайдану колишній суддя Конституційного суду Петро Стецюк дав свідчення про те, що у 2010 році Андрій Богдан чинив на нього тиск, щоб змусити винести рішення на користь Януковича.

      Про яке рішення йдеться?

      Ймовірно це стосувалося рішення, яким Конституційний суд дозволив індивідуальне членство депутатів у коаліції фракцій, унаслідок чого Янукович взяв під контроль парламент. Сам Андрій Богдан називає такі свідчення "брехнею".

      Зауважимо, що коли Конституційний суд виніс рішення, Андрій Богдан був уповноваженим з антикорупційної політики в уряді Миколи Азарова.

      Цю посаду Богдан займав у 2010-2014 роках. За судову систему в адміністрації Януковича тоді відповідав Андрій Портнов, якого Богдан називає своїм давнім другом.

      Важливо: Суд не перевірятиме перельоти Богдана до Росії й Білорусі: деталі

      Нещодавно журналісти з’ясували, що керівник Офісу Президента України Андрій Богдан в 2013 році брав участь у переговорах тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова з керівництвом Росії про відмову від асоціації з Євросоюзом. Зміна політики уряду після повернення делегації з Росії, власне, призвела до Революції Гідності.

      Андрій Богдан працював в уряді протягом усієї Революції Гідності, звільнили його лише 5 березня 2014 року – вже за прем'єра Яценюка. Детально біографію чинного голови Офісу Президента читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини України Андрій Богдан Конституційний суд Віктор Янукович Верховна Рада Рішення суду Офіс Президента
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